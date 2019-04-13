Засновник Wikileaks Ассанж - людина, яка вносила свій вклад в гласність

Дмитро Биков Російський поет та прозаїк

Дмитро Биков

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Ми всі живемо у світі, який все більше і більше стає прозорим

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Естественно, очень много вопросов насчет ареста Ассанжа. Сразу же хочу сказать, что каких бы мнений по этому поводу выражали мои идеологические противники (а они горячо возмущаются), я тоже горячо возмущаюсь, потому что никогда ни одним арестом не буду восхищаться, будь то даже арест человека, лично мне горячо неприятного.

Я понимаю, когда арестовывают уголовного преступника – тут можно промолчать, но радоваться, в любом случае, по-моему, не следует. Ассанж – человек, который так или иначе вносил свой вклад в гласность, в предание гласности всяких темных дел и всяких военных тайн, которые, как мне кажется, в конце концов будут разоблачаться тотально. Мы живем во все более прозрачном мире, поэтому как ни относись к Сноудену, к Ассанжу – во всяком случае, не российским чиновникам из МИДа их защищать, говоря, что в очередной раз попирается свобода слова на Западе. Свобода слова в России попирается так, что им бы «на себя, кума, оборотиться», но тем не менее, я никогда не буду приветствовать ни чьего ареста.

Что до того, с кем я при этом оказываюсь солидарен, – понимаете, жизнь-то ведь одна, и как бы мне ни хотелось временами совпасть с общим мнением… Во-первых, это, как показал опыт, все равно безнадежная задача, а во-вторых, ребята, помирать будете вы. Нет, окружающие тоже, конечно, но вас это коснется в первую очередь. И тогда вам будет очень обидно, что вы какого-то своего мнения не выразили, а выражали чужие, которые были вам всю жизнь поперек души. Поэтому – свободу Джулиану Ассанжу, вне зависимости от того, насколько его убеждения совпадают с моими и насколько он человек.

Джерело: Эхо Москвы

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