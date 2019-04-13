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    Думки вголос

    Засновник Wikileaks Ассанж - людина, яка вносила свій вклад в гласність

    • Дмитро Биков

      Російський поет та прозаїк

    • Розсилка
    Засновник Wikileaks Ассанж - людина, яка вносила свій вклад в гласність

    Ми всі живемо у світі, який все більше і більше стає прозорим

    Мовою оригіналу

    Естественно, очень много вопросов насчет ареста Ассанжа. Сразу же хочу сказать, что каких бы мнений по этому поводу выражали мои идеологические противники (а они горячо возмущаются), я  тоже горячо возмущаюсь, потому что никогда ни одним арестом не буду восхищаться, будь то даже арест человека, лично мне горячо неприятного.

    Я  понимаю, когда арестовывают уголовного преступника – тут можно промолчать, но радоваться, в любом случае, по-моему, не следует. Ассанж – человек, который так или иначе вносил свой вклад в гласность, в предание гласности всяких темных дел и всяких военных тайн, которые, как мне кажется, в конце концов будут разоблачаться тотально. Мы живем во все более прозрачном мире, поэтому как ни относись к Сноудену, к Ассанжу – во всяком случае, не российским чиновникам из МИДа их защищать, говоря, что в очередной раз попирается свобода слова на Западе. Свобода слова в России попирается так, что им бы «на себя, кума, оборотиться», но тем не менее, я никогда не буду приветствовать ни чьего ареста.

    Что до того, с кем я при этом оказываюсь солидарен, – понимаете, жизнь-то ведь одна, и как бы мне ни хотелось временами совпасть с общим мнением… Во-первых, это, как показал опыт, все равно безнадежная задача, а во-вторых, ребята, помирать будете вы. Нет, окружающие тоже, конечно, но вас это коснется в первую очередь. И тогда вам будет очень обидно, что вы какого-то своего мнения не выразили, а выражали чужие, которые были вам всю жизнь поперек души. Поэтому – свободу Джулиану Ассанжу, вне зависимости от того, насколько его убеждения совпадают с моими и насколько он человек.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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