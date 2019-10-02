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    Думки вголос

    Формула Штайнмаєра: що буде після виборів

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    Формула Штайнмаєра: що буде після виборів

    Якщо не буде роззброєння проросійських банд, то втрачається і будь-який сенс говорити про вибори

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    Формула Штайнмайера касается того, что будет после выборов в ОРДЛО, если они все же произойдут. Для нас же сейчас гораздо важнее то, что будет до выборов, и дойдет ли до них вообще.

    Есть ряд ключевых пунктов, уступки по которым невозможны. И в случае, если будут попытки на такие уступки пойти, это можно будет расценивать, как государственную измену.

    1. Изменения в Конституцию. Тут без комментариев, думаю, пояснять ничего не надо. Изменения невозможны. К счастью, пока что позиция властей именно такая. Конституцию обещают не менять.

    2. Вывод войск. Этот пункт сейчас пытаются трактовать как угодно, поэтому позиция должна быть такой: разоружение и вывод всех незаконных вооруженных формирований до выборов. Да, именно «незаконных вооруженных формирований», а не «российских войск». Потому что присутствие своих военных в ОРДЛО Россия никогда не признает. А вот незаконные вооруженные формирования - понятие вполне конкретное. Это все войска, которые не предусмотрены законами Украины. И на сегодняшний день под это определение подпадают все войска так называемых «ЛДНР», потому что никаких «ЛДНР» ни в украинском законодательстве, ни в Минских соглашениях нет.

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    В принципе, если этот вопрос будет решен, снимется и вопрос контроля над границей. А если разоружения банд не будет, то тогда и нет смысла вообще дальше говорить о каких-то выборах.

    3. Выборы только в соответствии с Конституцией и законами Украины. Следовательно - свободные, демократичные выборы, в которых смогут участвовать украинские политики и партии, на которых смогут проголосовать жители Донбасса, выехавшие из-за преследований боевиков, к освещению которых будут допущены украинские СМИ.

    Перед началом предвыборной кампании (то есть, после разоружения незаконных формирований) должны быть сняты все ограничения на работу украинских СМИ в ОРДЛО, включены украинские телеканалы, обеспечена возможность украинским политикам свободно вести агитационную работу. Если же будет попытка провести какой-то междусобойчик, типа «выборов» между Пушилиным и Губаревым, ни о каком признании таких выборов не может быть и речи.

    Если будут попытки слить хотя бы один из этих ключевых пунктов, следует рассматривать такую попытку как капитуляцию, и протестовать против нее всеми возможными способами.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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