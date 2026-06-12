Вони нарешті перестали нести ахінею про «громадянську війну» в Україні

Не було ніякого конфлікту «між Києвом та Донбасом»

Російський воєнкор Дмітрій Стєшин, який пише про війну з Україною з 2014 року, визнав, що російська регулярна армія у 2015 році брала участь у боях за донецький аеропорт та Дебальцеве.

Він закликав росіян не ламати комедію, і не вдавати, що російських військових там не було, а визнати реальність.

Як я і передрікав, згодом вони перестануть нести всю цю ахінею про «громадянську війну» і «внутрішній конфлікт» в Україні, і визнають, що насправді проти України воювали не «шахтарі та трактористи», а Росія. І вторгнення, відповідно, почалося не у 2022 році, а 2014-2015-го.

Не було ніякого конфлікту «між Києвом та Донбасом». Було російське вторгнення на Донбас, від якого Україна боронилася.

Вважаю, що нашій владі слід набагато активніше працювати з такими зізнаннями та свідченнями росіян. Ось цей ролик слід перекласти на основні мови світу і демонструвати всім політикам і дипломатам, у тому числі з країн «глобального півдня», які прислухаються до слів Путіна і виправдовують позицію Росії.

Ну і величезний привіт, звичайно, всім нашим брехунам і зрадникам, які в унісон з Путіним повторювали з 2014 року, що у нас внутрішній конфлікт, а російських військ на Донбасі немає.