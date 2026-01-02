Головна Думки вголос Денис Казанський
search button user button menu button
Денис Казанський Журналіст

Удар по кафе в окупованих Хорлах. Що кажуть росіяни і що відбулося насправді?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Готель «Лео» у Хорлах на вулиці Прикордонній
фото: tass.ru

Так відбувається всюди, куди приходить Росія

Вже другий день російська влада волає, що ЗСУ завдали удару по кафе у селі Хорли на окупованій Херсонщині, де святкували новий рік мирні жінки та діти. Оголошено, що там загинуло 27 людей.

Однак цю брехню спростувала російська Z-волонтерка Санія Денісова, яка відверто написала про те, що насправді відбувалося у Хорлах.

10 фото
На весь екран

За її словами, жодних місцевих мешканців у кафе на свята бути не могло, бо місцевих з села практично вигнали. Хорли – це курортне містечко, де всі найпрестижніші будинки та готелі вже давно віджали члени окупаційної адміністрації та російські загарбники.

Денисова детально описує, як поставлений окупантами головою села Сергій Запускалов, відбирав у корінних мешканців села будинки та землю, оголошуючи їх «бесхозом» (та сама схема, що й у Маріуполі).

Власників нерухомості та їхніх родичів тероризували та залякували, погрожували оголосити прихильниками України та кинути на підвал, якщо вони не поїдуть. Так із села вигнали корінне населення, а замість нього заселяли Хорли «правильними людьми» - тобто росіянами.

Денисова підтверджує, що в'їзд у село закритий, там стоять військові пости і потрапити туди можна лише за перепустками. А це означає, що жодні мирні жителі зібратися там на Новий рік у кафе не могли. Там зібралися загарбники, бандити, окупанти, які місцевих жителів вигнали чи вбили, а їхню власність пограбували та відібрали.

І це вигадав не я – це пише росіянка, Z-волонтерка, Санія Денісова, яка підтримує війну і постійно буває на окупованих територіях. Отже, описує те, що бачить там на власні очі. Детально ситуацію у Хорлах вона описала ще у серпні 2025 року. Зараз її, можливо, змусять видалити той пост, але вже пізно.

Масова загибель окупантів у Хорлах лише вкотре привернула увагу до того, що вчиняє Росія на захоплених територіях. А там панують свавілля, мародерство та пограбування. Місцеве населення не «звільняють», а виганяють, грабують та тероризують.

І так відбувається всюди, куди приходить Росія. Саме так виглядає те, що Путін називає «захистом російськомовного населення».

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія окупанти путін військові Україна населення росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві попрощалися з українським актором, спортсменом та військовим Іваном Кононенко
На війні загинув український актор та спортсмен Іван Кононенко
10 грудня, 2025, 18:01
Італія підтримає українську енергетичну інфраструктуру необхідним обладнанням
Зеленський обговорив із Мелоні допомогу для енергетики
7 грудня, 2025, 22:23
Співробітники СБУ викрили підконтрольний РФ суховантаж у торговельному порту Одеси
СБУ арештувала в Одесі судно «тіньового» флоту РФ
10 грудня, 2025, 11:12
Окупанту Бахарєву ампутували всі чотири кінцівки
Окупант і чемпіон світу з карате, який на війні втратив руки і ноги, поскаржився на росіян
11 грудня, 2025, 10:27
Суддя Геннадій Стасенко, який виніс виправдальний вирок окупанту
В Україні вперше виправдано російського окупанта: суддя пояснив причини
13 грудня, 2025, 17:15
Російський диктатор Володимир Путін та Дмитро Козак, який пішов проти нього на початку великої війни в Україні
NYT: Соратник Путіна відмовився вимагати капітуляції України на початку повномасштабної війни
19 грудня, 2025, 00:29
Лідери ЄС під час візиту до США
Лідери ЄС заявили, що тепер Росія має довести готовність до миру
29 грудня, 2025, 04:28
У грудні 2025 року Одеса пережила одну з найінтенсивніших хвиль атак за весь час повномасштабної війни
Чому РФ посилила атаки на Одесу – пояснення WSJ
Сьогодні, 02:24
Україна та Швеція обговорили постачання винищувачів Gripen
Шмигаль обговорив зі Швецією постачання літаків Gripen для України
24 грудня, 2025, 16:13

Денис Казанський

Удар по кафе в окупованих Хорлах. Що кажуть росіяни і що відбулося насправді?
Удар по кафе в окупованих Хорлах. Що кажуть росіяни і що відбулося насправді?
Справжня драма в окупованому Донецьку: англосакси вже б'ють морди місцевим
Справжня драма в окупованому Донецьку: англосакси вже б'ють морди місцевим
«Інтербачення» по-російськи: як Кремль програв власній цензурі
«Інтербачення» по-російськи: як Кремль програв власній цензурі
«Красотка из Лисичанска». Як російська пропаганда створювала нову Зою Космодем'янську
«Красотка из Лисичанска». Як російська пропаганда створювала нову Зою Космодем'янську
Як Росія дякує колаборантам. Повчальне відео
Як Росія дякує колаборантам. Повчальне відео
Як Росія віддячила Портнову. Зрадники України розкрили невідомі деталі
Як Росія віддячила Портнову. Зрадники України розкрили невідомі деталі

Новини

Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
Вчора, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
Вчора, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
Вчора, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
30 грудня, 2025, 05:54

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua