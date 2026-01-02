Удар по кафе в окупованих Хорлах. Що кажуть росіяни і що відбулося насправді?

Так відбувається всюди, куди приходить Росія

Вже другий день російська влада волає, що ЗСУ завдали удару по кафе у селі Хорли на окупованій Херсонщині, де святкували новий рік мирні жінки та діти. Оголошено, що там загинуло 27 людей.

Однак цю брехню спростувала російська Z-волонтерка Санія Денісова, яка відверто написала про те, що насправді відбувалося у Хорлах.

За її словами, жодних місцевих мешканців у кафе на свята бути не могло, бо місцевих з села практично вигнали. Хорли – це курортне містечко, де всі найпрестижніші будинки та готелі вже давно віджали члени окупаційної адміністрації та російські загарбники.

Денисова детально описує, як поставлений окупантами головою села Сергій Запускалов, відбирав у корінних мешканців села будинки та землю, оголошуючи їх «бесхозом» (та сама схема, що й у Маріуполі).

Власників нерухомості та їхніх родичів тероризували та залякували, погрожували оголосити прихильниками України та кинути на підвал, якщо вони не поїдуть. Так із села вигнали корінне населення, а замість нього заселяли Хорли «правильними людьми» - тобто росіянами.

Денисова підтверджує, що в'їзд у село закритий, там стоять військові пости і потрапити туди можна лише за перепустками. А це означає, що жодні мирні жителі зібратися там на Новий рік у кафе не могли. Там зібралися загарбники, бандити, окупанти, які місцевих жителів вигнали чи вбили, а їхню власність пограбували та відібрали.

І це вигадав не я – це пише росіянка, Z-волонтерка, Санія Денісова, яка підтримує війну і постійно буває на окупованих територіях. Отже, описує те, що бачить там на власні очі. Детально ситуацію у Хорлах вона описала ще у серпні 2025 року. Зараз її, можливо, змусять видалити той пост, але вже пізно.

Масова загибель окупантів у Хорлах лише вкотре привернула увагу до того, що вчиняє Росія на захоплених територіях. А там панують свавілля, мародерство та пограбування. Місцеве населення не «звільняють», а виганяють, грабують та тероризують.

І так відбувається всюди, куди приходить Росія. Саме так виглядає те, що Путін називає «захистом російськомовного населення».