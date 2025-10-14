Головна Думки вголос Денис Казанський
search button user button menu button
Денис Казанський Журналіст

Справжня драма в окупованому Донецьку: англосакси вже б'ють морди місцевим

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Гіпермаркет «Сігма» згорів у тимчасово окупованому Донецьку
колаж: glavcom.ua/фото: Telegram-WarInMyEyes

У Донецьку відбувається справжня драма

Місцевого дурника-тіктокера Кирила Сіріуса звинувачують у тому, що він видав розташування російських військ біля супермаркету «Ашан» (після віджиму перейменований на «Сігму»), внаслідок чого туди прилетіло і супермаркет згорів.

Кирил Сіріус знімав в «Ашані» незадовго до прильоту, у тому числі зняв російську військову техніку на парковці. Кажуть, там стояла система ППО, яка була знищена, і вже від неї супермаркет спалахнув та згорів.

Тепер Z-людожери у своїх каналах цькують блогера та загрожують йому розправою. Причому найсмішніше, що серед них такий самий фрик як і сам Сіріус – британський пропагандист Грем Філліпс, який уже пообіцяв набити Сіріусу морду.

Справжня драма в окупованому Донецьку: англосакси вже б'ють морди місцевим фото 1
Справжня драма в окупованому Донецьку: англосакси вже б'ють морди місцевим фото 2
Справжня драма в окупованому Донецьку: англосакси вже б'ють морди місцевим фото 3

Тобто британець, який понаїхав у Донецьк, тепер може ображати і бити корінного мешканця Донбасу, і все це відбувається під крики про боротьбу із Заходом та англосаксами.

Думаю, смішніше вже нічого не може бути.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Донецьк пропагандист супермаркет вибух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фасовані огірки у «Сільпо» за ціною 177,55 грн за кіло
У Києві ціни на огірки сягають майже 180 грн за кіло. Огляд із супермаркетів
Вчора, 13:10
У США стався потужний вибух на заводі з виробництва боєприпасів Accurate Energetic Systems
Вибух на військовому заводі у США: 18 людей вважаються зниклими безвісти
11 жовтня, 06:58
У Дніпрі гучно
Росія масовано атакує Дніпро безпілотниками
10 жовтня, 00:28
На хімзаводі «Уралхім» пролунав вибух
У Пермському краї РФ горить хімічний завод «Азот» (відео)
2 жовтня, 23:24
У Києві гучно
Київ атакують безпілотники та ракети, є постраждалі, руйнування будинку
28 вересня, 07:44
Внаслідок займання вигоріло близько 20 кв. м кімнати
Вибух павербанка в Токіо: шестеро людей госпіталізовані
26 вересня, 11:04
Крим здригнувся від вибухів
В окупованому Криму пролунали вибухи
26 вересня, 00:35
На Київщині після вибухів виникли пожежі
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32
На місці вибуху працює поліція, вибухотехніки та кінологи
У квартирі в Дніпровському районі столиці вибухнула граната, є загиблі
15 вересня, 19:08

Денис Казанський

Справжня драма в окупованому Донецьку: англосакси вже б'ють морди місцевим
Справжня драма в окупованому Донецьку: англосакси вже б'ють морди місцевим
«Інтербачення» по-російськи: як Кремль програв власній цензурі
«Інтербачення» по-російськи: як Кремль програв власній цензурі
«Красотка из Лисичанска». Як російська пропаганда створювала нову Зою Космодем'янську
«Красотка из Лисичанска». Як російська пропаганда створювала нову Зою Космодем'янську
Як Росія дякує колаборантам. Повчальне відео
Як Росія дякує колаборантам. Повчальне відео
Як Росія віддячила Портнову. Зрадники України розкрили невідомі деталі
Як Росія віддячила Портнову. Зрадники України розкрили невідомі деталі
Україна знайшла по-справжньому слабке місце РФ
Україна знайшла по-справжньому слабке місце РФ

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua