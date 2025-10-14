У Донецьку відбувається справжня драма

Місцевого дурника-тіктокера Кирила Сіріуса звинувачують у тому, що він видав розташування російських військ біля супермаркету «Ашан» (після віджиму перейменований на «Сігму»), внаслідок чого туди прилетіло і супермаркет згорів.

Кирил Сіріус знімав в «Ашані» незадовго до прильоту, у тому числі зняв російську військову техніку на парковці. Кажуть, там стояла система ППО, яка була знищена, і вже від неї супермаркет спалахнув та згорів.

Тепер Z-людожери у своїх каналах цькують блогера та загрожують йому розправою. Причому найсмішніше, що серед них такий самий фрик як і сам Сіріус – британський пропагандист Грем Філліпс, який уже пообіцяв набити Сіріусу морду.

Тобто британець, який понаїхав у Донецьк, тепер може ображати і бити корінного мешканця Донбасу, і все це відбувається під крики про боротьбу із Заходом та англосаксами.

Думаю, смішніше вже нічого не може бути.