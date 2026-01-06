Своя земля пустіє, але вони весь час хочуть ще більше землі

Як Росія знищує сама себе

За минулий рік у Росії було скасовано 266 населених пунктів. До цього, у 2024-му році, припинило своє існування ще 306. За два роки зникло півтисячі сіл і селищ.

У лідерах за цим показником історичні російські регіони. На першому місці Костромська область, де другий рік поспіль зникає більше 100 населених пунктів.

Просто якесь божевілля. У них свої села вимирають і зникають сотнями, а вони кладуть десятки тисяч людей, щоб захопити ще більше сіл в Україні. Своя земля пустіє, але вони весь час хочуть ще більше землі. Замість того, щоб рятувати свої села, вони зрівнюють з землею і руйнують села в українських областях.

Якась сарана. Грибок, який приводить у непридатність свої території, а потім захоплює і спустошує чужі. Не можуть побудувати гідне життя у себе і не дають жити іншим.