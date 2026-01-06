Головна Думки вголос Денис Казанський
Денис Казанський Журналіст

Росія стрімко вмирає. Що каже статистика

Своя земля пустіє, але вони весь час хочуть ще більше землі
Як Росія знищує сама себе

За минулий рік у Росії було скасовано 266 населених пунктів. До цього, у 2024-му році, припинило своє існування ще 306. За два роки зникло півтисячі сіл і селищ.

У лідерах за цим показником історичні російські регіони. На першому місці Костромська область, де другий рік поспіль зникає більше 100 населених пунктів.

Росія стрімко вмирає. Що каже статистика фото 1

Просто якесь божевілля. У них свої села вимирають і зникають сотнями, а вони кладуть десятки тисяч людей, щоб захопити ще більше сіл в Україні. Своя земля пустіє, але вони весь час хочуть ще більше землі. Замість того, щоб рятувати свої села, вони зрівнюють з землею і руйнують села в українських областях.

Якась сарана. Грибок, який приводить у непридатність свої території, а потім захоплює і спустошує чужі. Не можуть побудувати гідне життя у себе і не дають жити іншим.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна росія росіяни

