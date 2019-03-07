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    Думки вголос

    Майже всі пропагандисти «русского міра» повтікали з окупованого Донбасу

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    Ірина Зайцева - Майже всі пропагандисти «русского міра» повтікали з окупованого Донбасу
    Ірина Зайцева

    Куди завгодно, аби тільки не в «молоді республіки» - хоч до Києва, хоч в Москву, хоч до Вітебська

    Мовою оригіналу

    Только сейчас узнал, что одиозная луганская украинофобка Ирина Зайцева, которая раньше работала проректором Луганского института культуры и искусств, была депутатом Луганского облсовета от ПР, а после победы Януковича - заместителем министра культуры, теперь живет и работает в Витебске. В Беларуси.

    Удивительный феномен. Опять видим сторонника русского мира, которому не нравится русский мир. Просто какая-то эпидемия. Корнилов, Чаленко, семья Мармазовых, Орцев, Зайцева и десятки других депутатов, активистов, журналистов, которые так долго боролись за «русский Донбасс», унесли ноги из этого самого Донбасса как только туда по-настоящему пришел русский мир. Никто не хочет жить в освобожденных от фашистов Донецке и Луганске! Все свалили - кто в Москву, кто в Беларусь. Как же так? Одна только Наталья Максимец героически осталась, но не выдержала реалий процветающей республики и умерла пару лет назад.

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    Ирина Зайцева долгие годы пропагандировала в Луганске Россию и боролась против украинского языка. Рассказывала, что «украинское государство умышленно затормаживает интеллектуальное развитие своих граждан, заставляя их учиться на украинском». И вот, наконец, сбылась мечта. Учиться на украинском больше не нужно. Никто больше не затормаживает интеллектуальное развитие луганчан. Но Ирина Зайцева почему-то не поехала в молодую республику, а перебралась в Беларусь. Теперь бедолаге приходится страдать уже не из-за украинского, а из-за беларуского языка.

    Почему-то борцы за русский мир всегда строят этот русский мир для других, а сами бегут от него подальше. Куда угодно, лишь бы не в «молодые республики» - хоть в Киев, хоть в Москву, хоть в Витебск.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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