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    Думки вголос

    На окупованому Донбасі бойовики змушують людей записувати звернення до Зеленського

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    Володимир Зеленський - На окупованому Донбасі бойовики змушують людей записувати звернення до Зеленського
    Володимир Зеленський

    Тривають спроби втюхати нам окуповані території під виглядом «автономних республік»

    Мовою оригіналу

    В ОРДЛО придумали очередной цирк. Записывать якобы массовые и стихийные «обращения народа к Зеленскому» по методичке и просить автономию ЛДНР в составе Украины.

    Сейчас активно нагибают бюджетников и студентов, заставляя их зачитывать текст, написанный кремлёвскими пиарщиками, и проситься назад. «Республики» больше не хотят независимости. Теперь им приказано хотеть «языковую и экономическую автономию» в составе Украины.

    Разумеется, никакого отношения к реальной воле жителей Донбасса сие действо не имеет. Это лишь спектакль в котором будут принимать участие те же актеры, которых несколько лет назад так же заставляли выходить на митинги с плакатами «Не хотим работать на Украину».

    В общем, попыток втюхать нам оккупированные территории под видом «автономных республик» в Кремле не оставляют. Соглашаться на это ни в коем случае нельзя. Ни к какому перемирию это не приведёт, а наоборот, погрузит страну в хаос новых конфликтов.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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