На окупованому Донбасі бойовики змушують людей записувати звернення до Зеленського

Володимир Зеленський

Тривають спроби втюхати нам окуповані території під виглядом «автономних республік»

Мовою оригіналу

В ОРДЛО придумали очередной цирк. Записывать якобы массовые и стихийные «обращения народа к Зеленскому» по методичке и просить автономию ЛДНР в составе Украины.

Сейчас активно нагибают бюджетников и студентов, заставляя их зачитывать текст, написанный кремлёвскими пиарщиками, и проситься назад. «Республики» больше не хотят независимости. Теперь им приказано хотеть «языковую и экономическую автономию» в составе Украины.

Разумеется, никакого отношения к реальной воле жителей Донбасса сие действо не имеет. Это лишь спектакль в котором будут принимать участие те же актеры, которых несколько лет назад так же заставляли выходить на митинги с плакатами «Не хотим работать на Украину».

В общем, попыток втюхать нам оккупированные территории под видом «автономных республик» в Кремле не оставляют. Соглашаться на это ни в коем случае нельзя. Ни к какому перемирию это не приведёт, а наоборот, погрузит страну в хаос новых конфликтов.

Джерело: блог Дениса Казанського

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»