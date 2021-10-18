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    Думки вголос

    Росія прагне перетворити Україну на нову Білорусь

    Колишній президент Росії визнав, що Москві так і не вдалося зламати Україну - Росія прагне перетворити Україну на нову Білорусь
    Колишній президент Росії визнав, що Москві так і не вдалося зламати Україну
    фото з відкритих джерел

    Дмитро Медведєв робить висновок, що розмовляти з українським керівництвом немає про що

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    Бывший президент России Дмитрий Медведев написал статью про Украину, которую опубликовало российское издание Коммерсант.

    Видимо, у российского руководства появилась уже своего рода национальная забава – писать безумные статьи про нашу страну. То Путин родил графоманский опус, теперь Медведев. Причем, что самое потрясающее – этой графоманией они занимаются на фоне колоссальных проблем в самой России. Например, в этом году Россия побила мировой рекорд по числу авиакатастроф в мирное время. Но российским лидерам не до таких мелочей. У них все мысли об Украине и еврейском происхождении Владимира Зеленского.

    Статья называется «Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством». В ней бывший президент России признал, что Москве так и не удалось сломать Украину. Украина не уступает и собирается выполнять упоротые требования Путина. И Медведев делает из этого вывод, что разговаривать с украинским руководством не о чем.

    «Тогда встает извечный и главный вопрос: что делать в этой ситуации? А ничего. Дождаться появления на Украине вменяемого руководства, которое нацелено не на тотальную конфронтацию с Россией на грани войны, не на организацию дебильных «Крымских платформ» (заметьте, как их от крымской платформы плющит до сих пор, все таки хорошая была идея), созданных для оболванивания населения страны и подкачки своих мускулов перед выборами, а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Россией. Вот только с таким руководством Украины и стоит иметь дело. Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые», – пишет Медведев.

    В переводе с языка российских имперцев и шовинистов, это означает, что Россия будет налаживать отношения только с теми политиками, которые согласятся покориться Москве и признать Крым российским. То есть, только с откровенными предателями Украины, которые будут готовы превратить нашу страну в аналог современной Беларуси. И Медведев откровенно пишет, что цель России привести таких людей к власти в Киеве.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Білорусь Росія Дмитро Медведєв президент Украина
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    Росія прагне перетворити Україну на нову Білорусь