Як сьогодні виглядає залізничний вокзал у Донецька. Моторошні фото

Всі обіцянки «захисників» виявилися фейком

Мовою оригіналу Весной 2014 года, когда в Донецке еще только начинали бесноваться сторонники России, в один из мартовских дней толпа безумцев зачем-то решила захватить железнодорожный вокзал. Уже тогда, глядя на захватчиков, можно было предположить, что ничем хорошим все это дело не кончится. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] Любая война

Донецький вокзал

Всі обіцянки «захисників» виявилися фейком

Мовою оригіналу

Весной 2014 года, когда в Донецке еще только начинали бесноваться сторонники России, в один из мартовских дней толпа безумцев зачем-то решила захватить железнодорожный вокзал. Уже тогда, глядя на захватчиков, можно было предположить, что ничем хорошим все это дело не кончится.

Любая война предполагает завоевание лучшей жизни. По факту сторонники «русского мира» завоевали худшую жизнь — без мобильной связи, без банков, без аэропорта и вокзала. От этих благ цивилизации жителей Донбасса действительно освободили. В остальном все обещания «защитников» оказались фейком. Единственным осязаемым результатом военных действий стала смена фамилии хозяина Донбасса — вместо Ахметова теперь Курченко

Джерело: блог Дениса Казанського

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