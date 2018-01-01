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    Думки вголос

    Як сьогодні виглядає залізничний вокзал у Донецька. Моторошні фото

    Всі обіцянки «захисників» виявилися фейком
    Мовою оригіналу Весной 2014 года, когда в Донецке еще только начинали бесноваться сторонники России, в один из мартовских дней толпа безумцев зачем-то решила захватить железнодорожный вокзал. Уже тогда, глядя на захватчиков, можно было предположить, что ничем хорошим все это дело не кончится. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] Любая война
    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Сьогодні, 08:18
    • Розсилка
    Донецький вокзал
    Донецький вокзал

    Всі обіцянки «захисників» виявилися фейком

    Мовою оригіналу

    Весной 2014 года, когда в Донецке еще только начинали бесноваться сторонники России, в один из мартовских дней толпа безумцев зачем-то решила захватить железнодорожный вокзал. Уже тогда, глядя на захватчиков, можно было предположить, что ничем хорошим все это дело не кончится.

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    Як сьогодні виглядає залізничний вокзал у Донецька. Моторошні фото
    С тех пор прошло почти четыре года, и сегодня железнодорожный вокзал выглядит так.
    Поезда сюда больше не ездят. Железную дорогу еще три года назад завалило обломками моста, и с тех пор их так и не убрали. Новые здания железнодорожного вокзала, которые построила проклятая Украина к Евро-2012, стоят заброшенные, с побитыми окнами, которые лишь местами заколочены фанерой.
    Здание никому не нужно. Крыша протекает, внутри все время вода, перекрытия гниют. Скоро все это придет в полную негодность.
    Зачем все это хозяйство захватывали, если теперь оно никому не нужно?
    Як сьогодні виглядає залізничний вокзал у Донецька. Моторошні фото
    Люди сюда по-прежнему приезжают, но уже не для того, чтобы куда-то уехать. А для того, чтобы поговорить по телефону. Ведь люди Захарченко отрезали в Донецке украинскую мобильную связь. Теперь МТС ловит только на окраинах, где сигнал добивает с украинской стороны.

    Любая война предполагает завоевание лучшей жизни. По факту сторонники «русского мира» завоевали худшую жизнь — без мобильной связи, без банков, без аэропорта и вокзала. От этих благ цивилизации жителей Донбасса действительно освободили. В остальном все обещания «защитников» оказались фейком. Единственным осязаемым результатом военных действий стала смена фамилии хозяина Донбасса — вместо Ахметова теперь Курченко

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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