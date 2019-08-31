Українські моряки «знешкодили» диверсантів



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Протидиверсійні навчання українських військових моряків Фото: ВМС ЗС України

Командування ВМС Збройних сил України розпочало на одному з полігонів Одеської області масштабні збори з командирами бригад та полків

Протидиверсійна оборона військово-морської бази «Південь», установлення мінних загороджень у північно-західній частині Чорного моря та надання допомоги екіпажу корабля, що зазнав лиха.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗС України.

«Другий день зборів, на відміну від попереднього, виявився насиченішим за кількістю ввідних і реагуванням на події. Розпочався він з оголошення навчальної бойової тривоги та великого збору», – йдеться у повідомленні.

За легендою, на пост оперативного чергового Морського командування надійшло повідомлення, що сили й засоби радіотехнічного підрозділу у 12 милях від порту «Одеса» виявили нерозпізнаний надувний моторний човен, що прямує на головний пункт базування флоту і не відповідає на запити. З командного центру ВМС відразу надійшли команди кораблям та командирам військових частин, де було приведено у бойову готовність № 1 сили та засоби протипідводнодиверсійної оборони.

У свою чергу, спецпризначенці зі складу флотського загону протидиверсійної оборони, бійці підрозділу охорони штабу ВМС і курсанти Інституту Військово-морських сил Національного університету «Одеська морська академія» посилили охорону військового містечка.

Крім того, командування дало «добро» на підготовку до профілактичного гранатометання, застосування патрульних плавзасобів і безпілотних літальних апаратів.

Водночас чергова служба Морського командування налагодила взаємодію з Держприкордонною службою України, оповістила регіональні управління Служби безпеки, Національної гвардії та Національної поліції.

Після виконання вогневої операції було затримано і взято під конвой плавзасіб-порушник, а також виявленого військовими водолазами підводного диверсанта.

Пізніше у Чорне море вирушив з пункту базування для відпрацювання протидиверсійних дій загін кораблів, які провели артилерійські стрільби по імітованих цілях противника і в повному обсязі виконали комплекс запланованих корабельних бойових навчань і тренувань з протидиверсійної оборони корабля та боротьби за живучість.

Окрім цього, бойові частини судна розмагнічування «Балта» відпрацювали вправи дій з мінами, організацію зв’язку в умовах активних і пасивних перешкод, а також з виявлення й висвітлення повітряної, надводної і підводної обстановки. Також на кораблях відпрацьовано дії вахтових офіцерів у різних ситуаціях, включно з підготовкою до виконання бойових вправ, а також разом із морською авіацією навчання – пошук і порятунок людини, що опинилася за бортом.

Як повідомлялося, командування Військово-морських сил Збройних сил України розпочало на одному з полігонів Одеської області масштабні збори з командирами бригад та полків. На зборах узагальнюється набутий досвід застосування підрозділів і частин бойового оперативного забезпечення ВМС, підготовки та ведення бойових дій і управління відповідними підрозділами.

Як повідомлялося, 13-28 вересня на базі Національної академії Сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного відбудуться українсько-американські командно-штабні навчання.