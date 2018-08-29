Росія розпочала підготовку до світової війни: Україна серед головних ворогів

Павло Фельгенгауер Російський журналіст, незалежний військовий оглядач

Павло Фельгенгауер

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Головне в цих великих стратегічних навчаннях - це відпрацювання мобілізації і логістики

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В связи с учениями «Восток-2018» готовиться следует всем: это непосредственная подготовка [России] к мировой войне. Официально Россия уже по меньшей мере пять лет готовится к мировой войне, которая должна скоро начаться. Такова оценка угроз Генеральным штабом РФ: нарастает угроза войны, либо глобальной ядерной, либо серии крупных региональных войн вроде общеевропейской.

Российские военные предполагают нападение со всех сторон, строят периметр обороны на всех направлениях. Но главный враг, конечно, – Америка, а также ее союзники и сателлиты вроде Украины. По количеству мобилизованных сил – 300 тысяч человек – ясно, что это подготовка к глобальной войне. Столько людей не нужно для какого-то локального конфликта.

Это проверка возможностей выдвижения, мобилизации и снабжения такой группировки в 300 тысяч. Думаю, в следующем году на «Кавказе» будет уже 400 тысяч. Но думаю, и в прошлом году на учениях «Запад» было задействовано не меньше 300 тысяч. Хотя, конечно, официально звучат другие цифры. А до этого на учениях «Кавказ-2016» официально было 223 тисячи. То есть количество меняется по нарастающей.

Главное в этих больших стратегических учениях – это отработка мобилизации и логистики. Развернуть войска можно в любом направлении. Главное, чтобы можно было развернуть.

Стоит отметить, что эти учения более масштабные, чем самые крупные советские учения «Запад-1981», когда предполагалось, что мировая война начнется в любую секунду.

Россия всегда действовала «только оборонительно», уже 500 лет. Поэтому в результате «справедливых и оборонительных» войн территория России увеличилась в 50 раз по сравнению с размером маленького Московского княжества. Лучшая защита для Кремля – это нападение. И Россия как всегда планирует войну со всем земным шаром. Хотя, конечно, у Кремля есть союзники, например, Кыргызстан…

Джерело: Апостроф

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