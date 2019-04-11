Чого чекає Росія від другого туру виборів президента України

Павло Фельгенгауер Російський журналіст, незалежний військовий оглядач

Павло Фельгенгауер

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Головна мета - відвернути Україну від інтеграції в ЄС та НАТО

З Володимиром Зеленським у Росії будуть пов'язані великі надії: на те, що політика та курс України принципово зміняться. Тому що президент Зеленський навряд чи буде прийнятним для Заходу через його близькі зв'язки з Ігорем Коломойським, якого, схоже, буде визнано міжнародним злочинцем. Якщо це станеться, а Коломойський повернеться в Київ і стане «українським Плахотнюком» (Влад Плахотнюк – молдовський олігарх, президент Демократичної партії Молдови) – це саме те, що Москві треба.

Це означає, що в Росії сподіватимуться, що Україна в результаті стане країною-вигнанцем.

Тоді про інтеграцію в НАТО і ЄС можна буде забути і подітися Україні, на їхню думку, буде нема куди, крім як в обійми Москви. Кремль сподівається на повернення часів Януковича.

Зрозуміло, що Зеленський буде не самостійною фігурою, а ширмою. З іншого боку, такий поворот подій викличе в Україні великий внутрішній спротив, яке призведе до дестабілізації. Це влаштовує Росію, яка все сподівається, що Україна розвалиться, тому спочатку буде вичікувати.

Якщо раптом переможе Петро Порошенко, Москва оголосить вибори і нову українську владу нелегітимними. Але якщо переможе Зеленський, напевно, тоді цього не станеться. Надії будуть серйозні. Цього ніхто не приховує: Москва - за Зеленського.

Так що при будь-якому варіанті Україну нічого хорошого не чекає.

Напевно, Зеленський зустрічатиметься з Путіним, якщо стане президентом. Інше питання, що вимоги Москви дуже жорсткі: відмова України від інтеграції в ЄС і НАТО, статус неприєднання. Визнання анексії Криму теж необхідно, але в Москві розуміють, що досягти цього буде складно, і починати з цього не будуть. Зеленський пропонує організувати референдум з питання вступу до НАТО. Але якщо його правильно підготувати, референдум може дати і негативний результат. Для Москви відмова України від НАТО буде визначальною.

І взагалі Москва дуже б хотіла погіршення відносин України із Заходом. Якщо Ігор Коломойський буде відігравати серйозну роль у майбутній конфігурації української влади, нехай, навіть неофіційну - це зробить Київ «нерукопожатним» для значної частини західних країн. Думаю, особисто Дональд Трамп буде дуже задоволений тим, що, нарешті, зможе послати Україну подалі – вона його і без того абсолютно не цікавить. А ситуація з Коломойським дасть на те підстави. І навіть той факт, що Коломойський і Путін були в дуже великій сварці, вже не є таким важливим - головне стратегічно розвернути Україну.

Джерело: Апостроф

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