Припинення ракетного договору: можливості для України та беззубість Путіна

Павло Фельгенгауер Російський журналіст, незалежний військовий оглядач

Павло Фельгенгауер

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Путін Фото: Уніан

Про припинення Договору РСМД

Президент Росії Володимир Путін досі вірить в радянський міф про бажання Заходу «обезголовити» Росію, тому може почати превентивну війну. Правда, крім залишків радянських зразків озброєння Кремль нічого протиставити не зможе - не вистачає технічних і інтелектуальних ресурсів.

Про наслідки припинення Договору РСМД

Після припинення 2 серпня Договору про ліквідацію ракет малої та середньої дальності можливий початок нової гонки озброєнь. США розроблятимуть зброю нового покоління. Це будуть гіперзвукові ракети на повітряних носіях, морських кораблях і підводних човнах. Американці припускають, що це буде не ядерна, а дуже високоточна зброя, яке зможе вражати підземні укриття, бункери - загалом, точкові цілі. Прийняття таких ракет на озброєння планують в 2022-2023 роках. Вони можуть бути готові до розгортання в Європі, теоретично - і в Україні. Тоді час підльоту до Москви взагалі складе не більше 2-3 хвилин.

Політична ситуація може скластися така ж, як була в 1983 році - під час так званої «європейської ракетної кризи». У 1970-ті роки СРСР почав масово розгортати ракети «Піонер», у відповідь НАТО прийняло рішення розгорнути в Європі крилаті ракети «Томагавк» наземного базування і балістичні ракети Pershing II. Вони були оснащені боєголовкою з самонаведенням і дуже високою точністю влучення. У «Піонера» відхилення було 200-250 м, у Pershing II - 10-20 м. Радянське політбюро так перелякалося, що ледь не розвернуло превентивну війну під час навчань НАТО в 1983 році. Вони вважали, що вчення - це прикриття для раптового «потужного удару». Мовляв, війна почнеться зі знищення радянських військово-політичних лідерів. А потім в Кремлі змінилося керівництво, і там пішли на перший Договір РМСД, так званий «нульовий варіант». Потім були інші угоди. Зараз більшість з цих договорів ліквідовані. Це логічно. У той час вони означали, що протистояння - найперше, у Європі - закінчилося. Зараз ситуація зовсім інша. «Холодна війна» тоді закінчилася - зараз почалася нова. Це завжди так - суверенна держава може вийти з будь-якого договору, якщо вважає, що він їй заважає.

НАТО звинуватило Росію в припиненні Договору РМСД. Ймовірно, вони мають рацію. Порушення контролю над ядерними і неядерними озброєннями почалося після Мюнхенської промови Володимира Путіна в лютому 2007 року. До того була атмосфера якщо не союзу, то близького партнерства із Заходом. Після грузинської революції, першого Майдану російський генштаб запевнив Путіна, що війна неминуча. Мовляв, Захід готує напад і прагне вбити його особисто - це їхня основна мета. Мовляв, для цього будуються бази, розгортаються сили. Росія може і зараз розв'язати превентивну війну - все можливо. Це буде війна у всіх середовищах.

Зараз Pershing II, які на кілька десятиліть випередили свій час, ліквідовані, і російський генштаб почне радісно розгортати свої ракети. У Росії багато нестратегічної ядерної зброї - від 2,5 тис до 8,5 тис. Піднімуть деякі радянські напрацювання - «вундерваффе», які залишилися від рейганівських «зоряних воєн». Якщо у Заходу з'являться нові крилаті надшвидкісні ракети з часом підльоту у кілька хвилин до Москви, можуть знову піти на якісь переговори.

Уже зараз тестується і розгортається космічне озброєння. Росія не тільки робить, але й тестує електронні системи придушення, лазери для засліплення ворожих супутників, системи, які будуть їх збивати. Тому що американські військово-повітряні сили зав'язані на супутниках. Їх безпілотники, які воюють в Афганістані, Сирії, управляються з іншого материка. Десь в США сидять до сотні експертів - аналізують дані, які отримує дрон. Вони вирішують, треба наносити удар чи ні. Екіпаж відпрацював і йде до сім'ї або пиво пити - заступає інший екіпаж, а безпілотник літає. На місці, куди він повертається за новим пальним і ракетами, його обслуговують всього 3-4 людини. Тому, якщо зруйнувати супутникову систему зв'язку США, у них все розвалиться.

Цілком очевидно, що і Китай, і Росія хочуть отримати таку можливість - це функціональна слабкість, якою гріх не скористатися. Вивести супутники з ладу ефективніше, ніж намагатися їх збити - деякі літають занадто високо.

Коли росіяни побудують ракету «Сармат», буде можливим розміщення ядерної зброї в космосі. Ракета може вийти на орбіту, якийсь час там крутитися, а потім сходити з орбіти. Путін говорив, що ракета зможе змінювати напрямок, вдарити не тільки з півночі, а й з півдня, заходу і сходу. США доведеться розтягувати свої системи ППО. Це буде орбітальна ракета на основі Р-36, яку робили в Дніпродзержинську на БК «Південний».

Про можливості України

Україна зараз може почати робити свої ракети малої і середньої дальності. Фахівці є. Можна створити свою оперативно-тактичну двоступеневу ракету, яка зможе пролетіти 3-4 тис. км. Я не знаю, до чого це призведе, але в Москві сказали, що вони не допустять української ракетної загрози. Поки в Україні є тільки «Точки У».

У Росії ж немає можливості розробляти нову зброю - ні технічної, ні інтелектуальної. Навіть безпілотники робити до сих пір не навчилися. Іловайськ - це результат ефективної роботи безпілотників «Форпост», але не російських, а створених по ізраїльській ліцензії. Безпілотником управляють на місці. У повітря його піднімає ретранслятор, який керує групою декількох безпілотників. Ніяких супутників - все дуже локально.

Про нову війну

Останньою краплею до початку війни може стати якийсь інцидент на кшталт того, що був недавно в Японському морі (літак військово-космічних сил Росії двічі порушив повітряний простір Південної Кореї в районі Японського моря: у відповідь були підняті винищувачі). По російському екіпажу відкрили вогонь. І це могло перерости в локальну, а потім і регіональну війну.

Джерело: Апостроф

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