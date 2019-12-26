  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Павло Фельгенгауер
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Іноді вони падають: що сталося з російським піар-літаком Су-57

    • Павло Фельгенгауер

      Російський журналіст, незалежний військовий оглядач

    • Розсилка
    Іноді вони падають: що сталося з російським піар-літаком Су-57

    Розрекламований російський винищувач не відповідав заявленим характеристикам

    У Росії, 24 грудня, зазнав аварії новітній винищувач Су-57. Росія заявляла, що за своїми технічними характеристиками Су-57 - є винищувачем п'ятого покоління, який повинен був надійти до збройних сил РФ наприкінці 2019 року. За попередніми даними, літак, що зазнав аварії, як раз і мав першим опинитися в розпорядженні російської армії. 

    Літаки, в принципі, падають. В чому полягає причина цієї катастрофи зараз ніхто толком не знає. Буде розслідування. Звісно це вкрай неприємно, тому що це - перший серійний готовий літак, який мали б віддати до Нового року, як у нас водиться. Але тепер не передадуть, адже він розбився. Політично це неприємно, ну а технічно ... повторюся, літаки час від часу падають.

    Насправді у нього багато різних недоліків. Є проблеми з тим, що до п'ятого покоління він не відноситься. Це піар. У нього немає необхідних технологічних рішень, які російська промисловість сама зробити не здатна. Наприклад, у нього досі немає радару АФАР, немає двигуна для того, аби літати без форсажу на надзвуковий швидкості, а це дуже важливо, це позначається на непомітності літака. За великим рахунком, це - Су-27, але дуже сильно модернізований.

    Цей літак назвали винищувачем п'ятого покоління, аби продати індусам та арабам. Він будувався не для російських ВКС, а для Індії. Саме Індія мала все це оплатити. Нашим ВКС він не потрібен. Вони використовують Су-35 останньої модифікації, Су-30, але це знову ж таки різні модифікації Су-27. Але він ще страшенно дорогий . Він дорожчий за американські, справжні літаки п'ятого покоління. В будь-якому разі, наш літак дорожчий за F-35, але не має його властивостей. Наприклад, яка у нього малопомітність? Дивлячись на зовнішній вигляд - ніяка. У нього скрізь стирчать всякі щілини, заклепки, виступи, яких американцям вдалося уникнути за допомогою комп'ютерної обробки деталей. У них F-35 ідеально гладенький, а цей - далеко не ідеально. Поява першого серійного Су-57 - це був чистий піар. Тому його падіння особливо нічого не змінює, окрім піар-можливостей. Це піар-літак, який зазнав піар-катастрофу. Добре, що льотчик вижив, хоча в якому він стані - незрозуміло, бо, як завжди, нам люблять повідомляти суцільну брехню. Так, історія неприємна, але не можна сказати, що вона завдасть істотної шкоди бойовим можливостям російських ВКС, адже вони не спираються на цей Су-57. Це піар-літак і, напевно, таким він і залишиться в найближчі п'ять років, а може й довше.

    Джерело: Апостроф

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія авіакатастрофа літак льотчик
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Олексій Арестович
    Олексій Арестович

    військовий експерт

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ