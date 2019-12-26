Іноді вони падають: що сталося з російським піар-літаком Су-57

Павло Фельгенгауер Російський журналіст, незалежний військовий оглядач

Павло Фельгенгауер

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Розрекламований російський винищувач не відповідав заявленим характеристикам

У Росії, 24 грудня, зазнав аварії новітній винищувач Су-57. Росія заявляла, що за своїми технічними характеристиками Су-57 - є винищувачем п'ятого покоління, який повинен був надійти до збройних сил РФ наприкінці 2019 року. За попередніми даними, літак, що зазнав аварії, як раз і мав першим опинитися в розпорядженні російської армії.

Літаки, в принципі, падають. В чому полягає причина цієї катастрофи зараз ніхто толком не знає. Буде розслідування. Звісно це вкрай неприємно, тому що це - перший серійний готовий літак, який мали б віддати до Нового року, як у нас водиться. Але тепер не передадуть, адже він розбився. Політично це неприємно, ну а технічно ... повторюся, літаки час від часу падають.

Насправді у нього багато різних недоліків. Є проблеми з тим, що до п'ятого покоління він не відноситься. Це піар. У нього немає необхідних технологічних рішень, які російська промисловість сама зробити не здатна. Наприклад, у нього досі немає радару АФАР, немає двигуна для того, аби літати без форсажу на надзвуковий швидкості, а це дуже важливо, це позначається на непомітності літака. За великим рахунком, це - Су-27, але дуже сильно модернізований.

Цей літак назвали винищувачем п'ятого покоління, аби продати індусам та арабам. Він будувався не для російських ВКС, а для Індії. Саме Індія мала все це оплатити. Нашим ВКС він не потрібен. Вони використовують Су-35 останньої модифікації, Су-30, але це знову ж таки різні модифікації Су-27. Але він ще страшенно дорогий . Він дорожчий за американські, справжні літаки п'ятого покоління. В будь-якому разі, наш літак дорожчий за F-35, але не має його властивостей. Наприклад, яка у нього малопомітність? Дивлячись на зовнішній вигляд - ніяка. У нього скрізь стирчать всякі щілини, заклепки, виступи, яких американцям вдалося уникнути за допомогою комп'ютерної обробки деталей. У них F-35 ідеально гладенький, а цей - далеко не ідеально. Поява першого серійного Су-57 - це був чистий піар. Тому його падіння особливо нічого не змінює, окрім піар-можливостей. Це піар-літак, який зазнав піар-катастрофу. Добре, що льотчик вижив, хоча в якому він стані - незрозуміло, бо, як завжди, нам люблять повідомляти суцільну брехню. Так, історія неприємна, але не можна сказати, що вона завдасть істотної шкоди бойовим можливостям російських ВКС, адже вони не спираються на цей Су-57. Це піар-літак і, напевно, таким він і залишиться в найближчі п'ять років, а може й довше.

Джерело: Апостроф

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»