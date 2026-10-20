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Володимир Фесенко Політолог

Зустріч Путіна з Трампом і Сі Цзіньпіном: як до цього ставитись?

glavcom.ua
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колаж: glavcom.ua/Getty Images

Ідея тристоронньої зустрічі Путіна, Трампа й Сі Цзіньпіна не означає неминучої «нової Ялти», але створює ризики для України

Український інформаційно-політичний простір збурила новина про можливість зустрічі Путіна з Трампом і Сі Цзіньпіном в листопаді на саміті АТЕС в Китаї. Про це написало видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела, обізнані з ходом обговорень.

За словами ексспівробітника російських спецслужб, обізнаного з питанням, Путін висунув цю ідею під час телефонної розмови з Трампом 9 жовтня.

Насправді цю ідею в Кремлі почали просувати ще влітку. Її обговорюють вже приблизно два місяці. І це не є сенсацією. І це стосується не лише України. Це давня ідея Путіна – нова Ялта, де він виглядав би одним з переможців і одним з господарів світу, який ділить світ з партнерами.

Як до цього ставитись? В Україні вже понеслася емоційна інформаційна хвиля, що це глобальна зрада, все пропало, нас здають.

Раджу ставитись до цього більш спокійно і раціонально.

Чи буде зустріч? Ще невідомо. За даними The Wall Street Journal, Трамп поки не погодився на зустріч, і поки що незрозуміло, чи відбудеться цей саміт. В цій зустрічі зацікавлений перш за все Путін. Сі зацікавлений вирішувати питання напряму з Трампом. Навіщо йому піднімати статус партнера, який є залежним від нього? Трампу теж краще вести переговори окремо з китайським лідером і окремо з російським диктатором. І схоже, що радники Трампа переконують його не погоджуватись на цю пропозицію Путіна.

Якщо ця зустріч все ж таки відбудеться, чи домовляться три лідера? Теж важко скзати. Між трьома країнами є серйозні протиріччя саме в цьому трикутнику. А домовлятися треба не лише про Україну, а й про Тайвань, про Іран і багато чого іншого. І в кожному зі спірних питань інтереси цих країн є достатньо суперечливими.

Не схоже, що Путін зараз хоче домовлятися про мир, навіть на своїх умовах. Він зраз прагне повної перемоги над Україною.

Навіть якщо вони зустрінуться і про щось домовляться, то лише в загальних рисах (як це було у Путіна з Трампом в Анкоріджі). І реалізувати це без згоди України і Європи буде неможливо.

Безумовно, певні ризики є. Тому разом з європейськими партнерами треба працювати на випередження і на нейтралізацію потенційних ризиків. Зокрема треба прямо попереджати і США і Китай, що домовитись про Україну без України і без Європи неможливо. Потрібно відновлювати реальні мирні переговори.

А взагалі Україні разом з європейськими партнерами треба визначатись зі стратегією подальшого спротиву Росії і в воєнному, і в політичному сенсі, а також з тим, яким чином і в якому форматі можливо відновити справжні мирні переговори. На сьогодні, на превеликий жаль, такої стратегії не має.

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Джерело
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Теги: Дональд Трамп Сі Цзіньпін переговори Тайвань путін Китай саміт

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Володимир Фесенко

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