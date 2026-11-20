Ось і відбулася зустріч трьох лідерів у Шеньчжені. Ажіотаж навколо неї був величезний. Мабуть, саме тому китайці на цю зустріч і погодились. Завдяки цьому різко збільшилась увага і взагалі до саміту АТЕС у Китаї. Очікування від зустрічі лідерів Китаю, США і Росії були величезні і неоднозначні, скоріше тривожні.

Однак результати цієї зустрічі, а тим більш її наслідки, виявились дуже обмеженими. Жодного розподілу світу і формування нового світового порядку не відбулося. Я, до речі, писав про це ще в жовтні, коли цей ажіотаж лише починався.

Головним критерієм дуже обмежених результатів цієї зустрічі є її підсумковий документ, який пафосно назвали Декларацією про мир. Але якось дивно чути про мир від країни, яка веде повномасштабну війну проти України вже майже 5 років. Та і США в цьому році відзначились двома війнами.

У Декларації всього чотири коротких пункти. Найбільш конкретний пункт – про спільне негативне ставлення трьох лідерів до Міжнародного кримінального суду (МКС). Мабуть, на їхню думку, це зараз головна міжнародна проблема. Але, незважаючи на цю критику, МКС не зникне, хоча працювати йому буде важче. До речі, спростую дуже поширену у нас думку, що цей пункт просувався Росією. Схоже, що це була ініціатива Трампа, який у своєму вступному слові акцентував увагу на цій темі.

У першому пункті є заклик до реформи ООН. Але щось я жодного разу не чув, щоб ці країни, які є постійними членами Ради безпеки, проявляли готовність до відмови від свого постійного статусу в Радбезі ООН або від свого права вето на будь-які рішення Радбезу ООН. І в згаданій Декларації про це теж не йдеться. А без цього навряд можна казати про реальну реформу ООН.

У другому пункті є заклик збільшити виробництво та постачання нафтопродуктів на благо всіх країн світу. У цьому звісно зацікавлені Китай і США, які потерпають від високих цін на нафту, а Росія зацікавлена постачати більше нафти на світові ринки, сподіваючись, зокрема, і на скасування санкцій проти своєї нафти.

Останній пункт є дуже позитивним. У ньому наголошується, що ядерну війну «не можна виграти і її не можна вести». Наскільки мені відомо, на цьому пункті наполягала китайська делегація. Три країни погодилися вести діалог щодо зменшення ядерних ризиків та запобігання ядерному розповсюдженню. Таке формулювання є компромісом, тому що США хотіли більшого – приєднання Китаю до переговорів про обмеження стратегічних наступальних озброєнь (йдеться про ядерну зброю та її носії), на що Китай прогнозовано не погодився. Нема згадки і про неприпустимість ядерної програми Ірану. Замість цього лише розмите формулювання щодо запобігання ядерному розповсюдженню.

Ось і все. Про Україну жодного слова. А це означає, що між трьома країнами немає спільної позиції щодо російсько-української війни та умов її завершення. Можливо це і добре. У всякому разі Росії не вдалося провести свою позицію у цьому питанні. І вплив «зустрічі трьох у Шеньчжені» на переговорний процес по російсько-українській війні буде мінімальний і опосередкований. Більше вплинула і схоже, що не дуже позитивно, двостороння зустріч між Трампом і Путіним.

Нема спільної позиції трьох лідерів і з більшості інших важливих міжнародних тем. Тому простий висновок – світ не поділили, новий світоустрій не визначили. І не могли цього зробити. Зараз не 1945 рік. І це не була зустріч переможців. З трьох її учасників лише Сі виглядав впевнено. Трампа вже сприймають як «кульгаву качку» після поразки республіканців на виборах до конгресу США. А Путін виглядає як «приєднавшийся» до двох більш впливових лідерів, хоча саме Росія просувала цю зустріч.

Символом цієї зустрічі для мене є стіл переговорів, за яким перебували три лідери. Стіл величезний. І учасники переговорів виглядали за ним якось дрібнувато. І велика фізична відстань між учасниками переговорів символічно демонструвала суттєві розбіжності політичних позицій їх учасників.