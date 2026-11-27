Заяви Джареда Кушнера в інтерв’ю керівнику медіагрупи Axel Springer Матіасу Депфнеру викликали великий резонанс. Вони дійсно заслуговують серйозної уваги.

По-перше, тому, що Кушнер зараз є головним ньюзмейкером з питань мирних переговорів, можливо він де-факто став головним переговорником від американців. У всякому разі саме він формулює публічно переговорну позицію США.

По-друге, США поки що відграють вирішальну роль в мирних переговорах. Заяви Кушнера дають нам уявлення не лише про переговорну позицію американців з окремих питань, а й про їх загальне становище в переговорному процесі, їх ставлення і до росіян і до нас.

Інтерв’ю Джареда Кушнера – це діагноз

Діагноз і його як переговорника, і позиції США в переговорах. Висновки, на жаль, не дуже оптимістичні.

Кушнер мислить точно також як Трамп, хоча він більше конретниий і змістовний. Їх позиція – домовлятись треба переважно на російських умовах. Хоча і в формі компромісу.

У Кушнера пролунав натяк на неминучість зміни кордонів. Що для нас, звісно, є неприйнятним. Але він також визнав, що переговори з територіального питання зайшли в глухий кут. На мій погляд, це абсолютний глухий кут, і питання лише в тому, коли американці це нарешті зрозуміють. І їм треба в цьому допомогти.

На думку Кушнера, щоб розблокувати переговорний процес, спочатку потрібно домовитися про загальну архітектуру безпеки та повоєнного устрою Європи, і вже потім визначати лінію розмежування. І це є величезною помилкою, яка може затягнути мирні переговори на тривалий час, і взагалі відволікти увагу від головного питання про припинення вогню.

Але найбільш тривожним є те, що Кушнер, як з’ясувалось, теж знаходиться під величезним впливом Путіна.

Ось конкретні приклади:

Кушнер назвав очільника Кремля Володимира Путіна «гроссмейстером політики», похваливши за спосіб ведення переговорів, а також заявив, що лідер Росії прагне миру та «демонструє стриманість», обіцяючи не застосовувати ядерну зброю. В іншій формі, ніж у Віткоффа, але Кушнер теж продемонстрував захоплення Путіним. А це веде до залежності від Путіна в переговорах.

Кушнер звинуватив Україну в затягуванні переговорного процесу з РФ через нібито «атаку» на резиденцію очільника Кремля Володимира Путіна в 2025 році. Це не відповідає дійсності. Заяву Кушнера спростовують факти. По-перше, удар українських дронів по резиденції Путіна на Валдаї наприкінці грудня 2025 року не був підтверджений. Заяви російської влади спростували американська розвідка, військові аналітики, українська сторона та місцеві жителі. Але Кушнер повторює позицію Путіна. По-друге, не було якогось «затягування» в переговорах з росіянами. В той період активні переговори американці вели з нами, а не з росіянами. Активні переговорні контакти в січні 2026 року призвели вперше до початку переговорів у трьохсторонньому форматі, які відбулися тоді в Абу-Дабі 23 січня 2026 року. Якщо і є затягування переговорів, то з боку Кремля, з лютого і майже до листопада 2026 року, і зараз.

Кушнер назвав війну в Україні «проксі-війною» Європи, яка нібито фінансує та озброює українців проти Росії, а також назвав страхи європейських країн щодо можливої агресії зі сторони РФ безпідставними (що європейці даремно бояться РФ). І це теж відома путінська точка зору.

У своєму інтерв’ю Джаред Кушнер назвав два сценарії завершення війни від команди Трампа:

Варіант 1: Заморожування конфлікту. Зупинка бойових дій (припинення вогню) за поточною лінією фронту без негайного політичного вирішення територіальних суперечок із подальшим укладенням мирної угоди.

Варіант 2: «Території в обмін на НАТО». Відмова України від усієї території Донбасу в обмін на набуття повноправного членства в Північноатлантичному альянсі. Попри наявність другого сценарію на столі переговорів, Кушнер зазначив, що наразі Вашингтон не виходить із того, що мирне врегулювання обов'язково передбачатиме вступ України до НАТО (оскільки для Кремля це «червона лінія»), але повністю таку можливість не виключає.

Джаред Кушнер публічно визнав, що американці дійсно пропонували Україні сценарій «Донбас в обмін на НАТО». Але він також скептично оцінив його реалістичність.

Від себе додам, що він вкрай нереалістичний з двох причин:

на нього не погодиться Кремль (для Путіна відсутність перспективи членства України в НАТО є набагато більш важливою, ніж контроль над всім Донбасом); його практична реалізація є сумнівною, тому що американці будуть вимагати виведення українських військ з Донбасу до того, як відбудеться складна і тривала процедура набуття Україною членства в НАТО (якщо це відбудеться), а це вже питання недовіри до обіцянок з боку Трампа та його команди.

Однак головною проблемою є те, що обидва ці сценарії є неприйнятними для Кремля. І щоб вирішити цю проблему американцям треба тиснути на улюбленого Путіна, а не на Україну. Але після інтерв’ю Кушнера є великі сумніви, що такий тиск з боку американців є можливим.

Загальний висновок про Кушнера

Він такий же як Трамп, тільки більш молодий, більш раціональний, без ексцентрики Трампа та його хворобливої самозакоханості. Але такий же бізнес-цинік.

З боку США мирні переговори це не про справедливість (це цитата з Кушнера), це для перезавантаження відносин між США і Росією. Тому інтереси України їх цікавлять лише як переговорна проблема, яку треба вирішити.

Головний висновок: Кушнеру також не можна довіряти, як і Віткоффу. Головне джерело цієї недовіри – сам Трамп. Я добре знаю, що більшість українців і так йому не довіряють. Тому особливо акцентую увагу на недовірі до Кушнера спеціально для деяких наших переговірників, які іноді захоплюються переговорною грою з американськими партнерами.

Що з цим робити?

Як я вже неодноразово писав: вихід України з мирних переговорів буде найкращим подарунком для Путіна. Він якраз і хоче переговорів і домовленостей з США без України. Що тоді робити?

Потрібна спільна з європейцями переговорна стратегія і тактика (якої поки не має):

Тиск на американців і жорстка позиція щодо ультиматумів росіян, наполягання на наших спільних умовах подальших переговорів.

Вироблення особливої тактики переговорів саме з Кушнером. Ось тут я особисто і публічно звертаюсь до Буданова. Це ваш клопіт і ваша місія, Кирило Олексійович, як українського переговорника і професійного розвідника.

Обов’язкове розширення переговорного формату за рахунок ЄС, Туреччини, тощо (навіть Китаю, якщо вийде). Лише так ми можемо нейтралізувати надмірну залежність американських «посередників» від Путіна.

Це не гарантує швидкої і кардинальної зміни переговорної ситуації, але може нейтралізувати (хоча б частково) наявні нині ризики.