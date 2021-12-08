Україну ховали всі кому не ліньки. А ми все одно виживемо

Настав саме той час, коли кожен має робити те, що має робити

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Про бюджет, «deep state» и холодную голову.

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Только что городской совет принял бюджет областного центра.

В 2022 году он составит почти 18 миллиардов (точнее – 17,8). Из них собственных доходов города будет 14,4 миллиарда. Городские доходы вырастут почти на 3 миллиарда гривен.

Что ж, у нас богатый город трудолюбивых и талантливых людей.

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Депутаты приняли бюджет ровно за полчаса.

Хотя раньше Днепр мог сидеть без бюджета месяцами.

И не потому, что Борис Альбертович «всех укрутил». Просто теперь ко всем пришло понимание, что нужно тихо работать, а не драть глотки на баррикадах.

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Каждый год в ноябре – декабре у меня есть ощущение «дежавю». Что при Порошенко, что при Зеленском.

Я беру под мышку папочку с документами и еду в Киев ругаться.

Как я умею ругаться, надеюсь, знают уже все.

Я ругаюсь со всеми большими начальниками в нашей стране и по результату…По результату бюджет Днепра растет каждый год.

Как я всегда говорю, что «нам чужого не надо, но и своего мы никому не отдадим».

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Сегодня мне тяжело и больно читать новости.

Лидеры общественного мнения, умные вроде как люди, бесконечно бомбардируют сограждан ожиданием апокалипсиса.

Вчерашние военные эксперты уже сегодня, после разговора Байдена с Путиным, все переквалифицировались в знатоков дипломатического протокола и специалистов во внешней политике.

Как вы, наверное, заметили, я ничего не комментирую и не высказываю своего «ценного мнения».

Не потому, что у меня его нет.

А потому, что я считаю, что сейчас наступило именно то время, когда каждый должен делать то, что должен делать.

Не истерить, не искать виноватых, не кидаться экскрементами в оппонентов.

А сцепить зубы и работать работу.

Через день я на связи с нашим военными: «Мужики, говорите, что надо. Всё, что от нас зависит – всё будем делать».

В следующий четверг я увижу Министра иностранных дел Кулебу.

Он лучше меня знает, что происходит и расскажет, как себя правильно вести.

…

Есть такой, уже всем набивший оскомину, политологический термин «deep state».

Так вот, местное самоуправление и есть то самое мифическое «глубинное государство».

Те люди, которые держат на своих плечах страну несмотря на все шторма, через которые плывёт наш государственный корабль все эти страшные годы.

Господи, сколько уже на моей памяти нас и нашу прекрасную страну хоронили всякие умники…

…

Выгребем. Обязательно выгребем.

Пока в Украине есть люди, которые имеют холодную голову и думают о том, чтобы улицы были посыпаны и мусор вовремя вывозился.

С бюджетом, Днепр.

С бюджетом, который больше предыдущего почти на 3 миллиарда.

Джерело: блог Бориса Філатова

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