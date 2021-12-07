У нас зʼявились сильні громади і справжня опора держави

Сьоме грудня – чудова дата! Сьогодні в нас день місцевого самоврядування.

Коли я був секретарем Комітету ВР з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, розумів усю важливість процесу децентралізації. Тоді більшість політиків крутили пальцем у скроні і казали: Ви що дурні? Ви хочете віддати владу на місця. Це ж самогубство.

Це «самогубство» – стало однією з кращих реформ за роки незалежності. У нас в країні зʼявились сильні громади і справжня опора держави.

Міцна держава завжди будується на фундаменті. Центральна влада може старатись як завгодно, але без громад як опори важко досягати бажаних результатів. Суспільство живе, коли немає застою, і з настільки сильною опорою ми ніколи не повернемось до болота.

Україна дала своїм громадянам справжню демократію. В ній за кожне місце в ОТГ б'ються, немов на парламентських виборах. В ній міський голова розуміє, що конкурентів вистачатиме завжди, бо це серйозна посада з повнотою влади на місцях.

Дякую всім причетним та тим, хто вірив у незворотність українського шляху до Європи. Саме там поважають держави з сильним суспільством та демократією на усіх рівнях влади. От побачите, все в нас вийде. Тримаймо стрій!

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Джерело: блог Олексія Гончаренко

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