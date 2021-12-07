Київ отримав нагороду від Ради Європи

Рада Європи відзначила Київ за впровадження європейських принципів урядування

Київ отримав від Ради Європи Почесний Прапор за впровадження європейських принципів урядування. Нагороду вручили меру столиці Віталію Кличку під час урочистих заходів до Дня місцевого самоврядування. Ця нагорода була заснована в 1955 році Парламентською Асамблеєю Ради Європи (ПАРЄ) у Страсбурзі для відзначення міст та муніципалітетів за активне впровадження європейських принципів та стандартів. Про це повідомляє пресслужба мера Києва.

«Мені дуже приємно, що весь цей час нас підтримує Рада Європи. Разом ми створюємо основу для відкритого врядування, публічної етики та ґендерної рівності у місцевому самоврядуванні. І Почесний Прапор від Ради Європи – це визнання наших дій. Його передають містам та муніципалітетам, які сповідують європейські цінності. Які беруть участь у партнерських проєктах, обмінах в галузі освіти, культури та спорту, організовують європейські заходи. Впроваджують європейські принципи врядування в своїх громадах. Дякую нашим партнерам за підтримку і допомогу! Ми продовжимо змінювати Київ і Україну!» – наголосив Кличко.

Саме розвиток місцевого самоврядування, розширення його повноважень та децентралізація влади не мають альтернативи, якщо Україна будує державу ефективної та зрілої демократії.

«Сьогодні, навіть в умовах протистояння російській агресії, Україна і, зокрема, влада на місцях, продовжує втілювати необхідні перетворення. Робити життя громад більш комфортним. Звичайно, багато перешкод і викликів доводиться долати, зокрема, і відстоюючи права місцевого самоврядування. Але ми не опускаємо рук і працюємо», – зазначив Кличко.

Він підкреслив, що саме місцеве самоврядування взяло на себе основний тягар у боротьбі з поширенням корона вірусу, в захисті здоров’я та життя людей, в життєзабезпеченні міст, містечок і селищ.

При цьому, за словами мера, столиця продовжує розвиватися і втілювати нові проєкти, необхідні для комфорту людей, забезпечувати соціальний захист, запроваджувати новації в муніципальному управлінні.

Кличко нагадав, що столиця першою в Україні показала відкритість врядування, запровадивши електронні сервіси та інструменти для участі громади у вирішенні питань свого міста.

«Із досвіду Києва можу сказати – електронне врядування робить прозорою та відкритою діяльність органів влади, допомагає підвищити ефективність надання послуг, збільшує фінансову спроможність та інвестиційну привабливість громад. І ці інновації роблять життя людей комфортнішим. Також Київ став першим містом в Україні, яке запровадило «Відкритий бюджет», систему «Безпечна столиця», впровадило і зробило зручними багато електронних сервісів для містян», – наголосив Кличко.

Також під час заходу премії Київської міської ради за внесок у розвиток місцевого самоврядування отримали близько 20 молодих киян. А Подяки міського голови вручили співробітникам секретаріату Київради.