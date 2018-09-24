В Україні і сьогодні за хабарі можна купити собі право видобувати газ

Єгор Фірсов Народний депутат 7 та 8 скликань

Єгор Фірсов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олег Кирилюк

Чи знає про це міністр екології? Чи знає Прем'єр? Інші члени Кабміну? Риторичні питання

Видача російському мільярдеру Фуксу дозволів на використання десятків родовищ газу на Полтавщині, вже сам по собі цікавий факт. Якось ну дуже він контрастує з останніми заявами Президента і Ко. «Геть від Москви», але там де є $ красивим лозунгам не місце. Але я зараз не про подвійні стандарти гаранта.

Є інша проблема і це проблема керівництва ДержГеоНадр. Справа в тому, що керує цим органом з квітня 2017 року - Олег Кирилюк (в.о.). Він підпадає під дію закону про люстрацію, бо працював з 2012 по 2014 - головою інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Житомирській області.

Але більш цікаве те, що у 2017 році це прізвище звучало на слуханнях у Конгресі США, де називали суми відкатів при отриманні ліцензій на видобуток нафти та газу. А також суми втрат для держбюджету на рівні близько 7 мільярдів гривень щорічно. І це не якісь чутки, в минулому році писали відомі світові видання, такі як Paris Guardian. Читайте також В Дніпропетровській облраді затримали хабарника Сьогодні, 13:10 Просто подивіться на цифри.

Після майдану було видано 772 ліцензії на видобуток бурштину, піску, газу, нафти, граніту і т.д. Але тільки 34 з них, були видані на аукціонах. Все інше - без відкритої конкуренції. Чи знає про це міністр екології? Чи знає Прем'єр? Інші члени Кабміну? Риторичні питання. В Україні до сьогоднішнього дня, можна за хабарі купити собі право видобувати будь-які надра. А продає недолюстрований і відомий в світі корупціонер. Звичайно що з відома керівництва держави, бо зараз в нас влада це і є найкращій бізнес.

Джерело: блог Єгора Фірсова

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