Що справді може визначити фінал війни

Коли безпілотників стане у сотні разів більше – маневрова війна перейде у позиційну

Авторитетне видання Politico опублікувало мій текст, де я описав наші військові думки, стосовно найближчого розвитку подій.

Очікування швидкої розвʼязки, повʼязане з приходом Трампа до Білого дому, – викликає дежавю. Памʼятаєте, як всі очікували «весняного контрнаступу» і сприймали його ледь не як футбольний матч, з впевненістю у перемозі. Потім було гірке розчарування, яке підірвало психологічний стан українців.

Тепер ми знову очікуємо важливої для нас події від когось іншого, але не від себе. І це неминуче знову призведе до розчарування. Бо люди, які живуть очікуванням – ігнорують реальність, від якої залежить, справдяться ці очікування чи ні.

Тож, Трамп – Трампом, але нашу переговорну позицію скоріше забезпечить кількість дронів, які ми виробимо, або закупимо для фронту. Визначимо та покращимо якість застосування безпілотників. Але все це – не очікування, а щоденна, кропітка робота. Вона не така яскрава, як передвиборчі промови Трампа, але вона єдиний фактор, який формує нашу реальність. Тож, фінал цієї війни залежить виключно від нас.

У тексті я закликаю країни заходу суттєво посилити допомогу у тому, що вже зарекомендувало себе на полі бою – дрони різних типів.

«Технічна еволюція йде то того, що одночасно у повітрі будуть знаходитись тисячі і навіть десятки тисяч дронів по всій лінії фронту. Вони працюватимуть і у день і вночі, і у мороз і у спеку.

Дрони будуть контролювати будь-який рух противника, у тому числі і кожного окремого піхотинця. Дрони будуть масштабно мінувати і підривати міни противника.

Насправді, так вже відбувається, але недостатня кількість дронів, і відсутність їхньої спеціальної організації, не дозволяє цій технології вплинути на фронт кардинально.

Коли безпілотників стане у сотні разів більше – маневрова війна перейде у позиційну. Фронт стабілізується. Будь-які наступальні дії стануть неможливими.

От саме у цей час і виникне об'єктивна зацікавленість обох сторін у переговорах. Незалежно від позиції Трампа, чи, навіть, Путіна».