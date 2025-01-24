Україна на передовій дронових воєн. Наш досвід незамінний для світу

Наступні роки світ буде диктувати сучасні виклики безпеки

Мав честь виступати на великій українській вечері, яка проходить під час економічного форуму у Давосі перед лідерами багатьох країн світу.

Я прямо сказав те, що побачив і відчував.

фото: Єгор Фірсов/Facebook

Так би мовити, «фронтова дипломатія у дії». Сподіваюсь почули, бо це не тільки про нас, але й про них…

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У Давосі багато охорони. Є блок пости – озброєні люди, рамки безпеки. Цим навіть трохи нагадало Донбас.

На безпеку лідерів світу витрачаються мільйони доларів, і вони відчувають себе у Швейцарії комфортно і безпечно. Але…

Але усе це – лише ілюзія безпеки. Мені, як спеціалісту по дронах, очевидно, що задумай якась організація (навіть не країна) влаштувати атаку заходу ФПВ-дронами з найближчої швейцарської гори – 99% що дрони долетіли б до цілі.

Після трьох років «першої дронової», одна з найбагатших країн світу явно не відповідає сучасним викликам.

Чому я так думаю? Тому, що технічні засоби боротьби з безпілотниками змінюються майже кожен місяць, як і самі БПЛА пристосовуються до актуальних умов фронту постійно.

Це безперервний процес. А швейцарських військових я на Донбасі не бачив.

Як, до речі, і американських, чи німецьких. Напевно, вони присутні десь у Києві як консультанти, але реальний досвід сучасної війни з усіх країн демократичного світу на сьогодні маємо лише ми – українці.

Ми не просто переживаємо цей досвід, ми його створюємо! Тож, якщо західні країни не допоможуть нам вижити й перемогти, то створювати цей досвід кров’ю своїх громадян будуть вже вони. А крові буде багато, бо їхній досвід буде формуватись з нуля, а у Росії його будують вже роки.

І це не тільки про війну, але й про терористичну загрозу. Бо той же Хамас під час нападу на Ізраїль використовував не тільки ракети…

Наступні роки світ буде диктувати сучасні виклики безпеки.

Ми маємо унікальний досвід – Ми протистоїмо, як країна, дронам щохвилинно. Ми можемо бути дуже корисними!

Лідери цивілізованого світу – допоможіть нам вижити!

І ми, Україна – допоможемо вільному світу у викликах майбутнього!

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Приблизно такою була моя промова. Кажуть: жорсткувато для такої аудиторії.

Ну, вибачайте. Інколи, щоб тебе почули – треба кричати.

Сподіваюсь, хтось, да почув.