Єгор Фірсов Головний сержант роти ударних БпЛА

FPV-дрони на Донеччині: фронт тепер над містами

FPV-дрони наближають фронт до міст Донеччини
фото: zsu.gov.ua, AP/Efrem Lukatsky/колаж: glavcom.ua

Чому фронт стає ближчим до міст Донбасу

Найгірша новина – на Донецькому напрямку. Ми дізналися про неї, ще півтора місяця тому, коли почали прилітати ворожі FPV на трасу Краматорськ – Словʼянськ. Це означало сигнал – «взялись»…

Ще пару місяців тому двіж у Краматорську був, як у Києві. Зараз прильотів все більше: КАБи, «Шахеди». Частіше немає світла. Частіше залітають і FPV-дрони, у тому числі на оптоволокні, прямо в центр міста. Вони небезпечні саме в місті, тому що не втрачають звʼязку, коли знижуються – поняття радіогоризонт тут не працює. Часто залітають крила FPV.

Загалом, думаю, використання FPV-дронів трохи знизиться. А можливо згодом – значно знизиться. Пріоритет перейде на крила FPV: дальність польоту 60–70 км – легко. У перспективі літатимуть і за 100 км. Вага боєкомплекту більша. Кілзона і потенційна зона ураження дронами буде лише зростати.

До речі, в цьому компоненті противник першим почав використовувати крила FPV. І в цьому нас поки випереджає. Як і писав раніше. будуть страждати міста, що поряд із фронтом. Ті дистанції, що вважалися недосяжними, – перетворилися на норму. Від Харкова до Бєлгорода, наприклад, – 50 кілометрів. Ще два роки тому це була майже недосяжна для FPV дистанція. Зараз – робоча дальність.

На Донеччині Костянтинівка вже майже в такому ж становищі, як і Покровськ. Логістика дуже ускладнена через дрони з усіх боків. У Дружківці всі готуються до евакуації, як це було з Покровськом рік тому. Комендантська година там навіть удень.

Через присадки по Часовому яру фронт став ближчим і до Краматорська. Тому в Краматорську зараз залітає більше дронів. Траса Словʼянськ – Краматорськ – Дружківка буде все більше контролюватися ворожими дронами. Коли ми переїхали у Харків кілька місяців тому, ми вже дивилися прогноз погоди, щоб виїжджати тоді, коли на противника дує вітер.

***

Що стосується морального духу – всі як і завжди. Тримаються всі, як можуть, але центральне питання: скільки ще триматися? Питання строків служби не те що не вирішується – воно навіть не на порядку денному.

Якщо раніше всі сподівалися і чекали виборів президента США, то зараз… ми знову чекаємо виборів президента у США… Власне через відсутність розуміння строків служби і можливостей переводів – у нас випадків СЗЧ більше, ніж чисельність армії Німеччини.

Ми маємо навчитись розвʼязувати проблеми в армії – постійно! бо невирішені проблеми згодом виходять болісно. Це стосується і строків служби, і справедливих зарплат, і питань управління, і мобілізації.

Не зможемо вирішувати проблеми – загинемо! Вибачайте, кажу прямо як є, щоб усі памʼятали. Тому варіантів у нас небагато. Сорі за все підряд. Писав би частіше, є що сказати, але часу немає.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: фронт війна росія безпілотник Донбас

Єгор Фірсов

FPV-дрони на Донеччині: фронт тепер над містами
FPV-дрони на Донеччині: фронт тепер над містами
Час викинути старі статути в армії
Час викинути старі статути в армії
Що справді зупинить Путіна
Що справді зупинить Путіна
Ось хто насправді веде мирні перемовини
Ось хто насправді веде мирні перемовини
Україна на передовій дронових воєн. Наш досвід незамінний для світу
Україна на передовій дронових воєн. Наш досвід незамінний для світу
Що справді може визначити фінал війни
Що справді може визначити фінал війни

