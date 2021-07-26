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    Думки вголос

    Серіал «Свати» – вище законів?

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

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    Термін &laquo;нахабство &ndash; друге щастя&raquo; набуває особливого значення - Серіал «Свати» – вище законів?
    Термін «нахабство – друге щастя» набуває особливого значення
    Фото: 1+1

    Держава має зробити все, щоб законів у країні дотримувалися

    Мовою оригіналу

    Сваты святы?

    А в рамках деолиграхизации телеканалы олигархов могут не исполнять закон? Это прописано в законе про олигархов? Где-то под звездочкой?

    1+1 сказали, что не будет исполнять закон. И не будут переводить Сваты на украинский язык. Хоть закон говорит, что они должны это сделать. Но просто «Мы сделали плохой перевод нашего сериала, зрители против и поэтому мы не будет делать никакого перевода». Конечно, зрители против. Зрители привыкли. Они этот сериал уже миллион раз смотрели. Привычка страшная сила. Неудобно и все дела. Но что это повод не исполнять закон? Что кому-то неудобно? Или термин «наглость второе счастье» приобретает особое значение? Или потому что «Сваты» – это святое, и его можно показывать только в языке оригинала, ну или в конце концов переводить на латынь? Все прочее считается святотатством и оправдывает не исполнение закона? Или если актера из Сватов пустили в страну, наплевав на его антиукраинскую позицию, то теперь Сватам все можно? Это наша новая Конституция? Жена Цезаря вне подозрений, а сериал Сваты – выше законов? Или 1+1 выше, запутаться можно.

    Интересно, неужели канал лишать лицензии? В рамках даже не борьбы с олигархами, а хотя бы просто доказательства, что в стране работают законы.

    Потому что завтра кто-то скажет, что не будет платить налоги. Потому что его дети против.

    Потому что завтра кто-то скажет, что будет ездить на красный свет. Потому что пассажиры так привыкли и вообще они торопятся.

    Потому что завтра кто-то ограбит банк, потому что ему не хватает на яхту. Хотя нет, это уже было….

    Государство должно сделать все, чтобы законы в стране исполнялись. И совсем уже недопустимо открытое не выполнение закона при попустительстве государства. И не важно, ты аристократ, олигарх или простой учитель. Иначе государство просто становится пустым местом. Со всеми своими спецслужбами, парламентами, чиновниками и президентами.

    Прямо смешно, что про это вообще надо писать. О том, что плохо, когда кто-то плюет на закон. И что государство обязано на это моментально реагировать.

    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: олігархи закон українська мова серіал
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    Серіал «Свати» – вище законів?