Головна Думки вголос Сергій Фурса
search button user button menu button
Сергій Фурса Фінансовий експерт

Ракетний терор Путіна лише наближає кризу в Росії

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img

Чому Кремль програє, навіть коли обстрілює Київ

В Київ прилітає багато російської балістики. І буде прилітати. Найближчим часом у нас не буде засобів це зупинити.

Але що тут нового?

З самого початку повномасштабного вторгнення ми маємо справу із набагато більш потужною армією. Яке краще озброєна. І має доступ до такої зброї, якої у нас немає. І це не зміниться.

Але, головне, «це було вже». Ми живемо в цих умовах вже 5 років. Тому сам факт наявності ударів балістикою нічого не змінює. Бо Росія може бити. Але ці удари не приносять росіянам перемоги. Так, вони вбивають. Так, вони нищать майно. Так, вони псують життя мільйонам людей. Але це не дає ім перемоги.

Минулого літа ми ще не вміли протистояти масовим нальотам шахедів. І тоді вони атакували Київ сотнями шахедів. Зараз – кілька десятків балістики. Що краще?

Але, ключове. Це не дає росіянам перемоги. І не змінює основної ідеї протистояння – виснаження економіки Росії. Яка виснажується не так нашими ударами, хоча це додає до тиску ще й тактику тисячі порізів. Але на нас з 2022 року порізів набагато більше. Але як російські удари по українському тилу не роблять нам колапс, так і українські приємні для погляду види палаючих складів чи НПЗ не здатні привести до економічної катастрофи. Самі по собі. Що не відміняє того факту, що воно впливає на настрої росіян, призводить до збитків і просто піднімає дух українцям.

Виснажується економіка фактом самої війни. Фактом витрачання всіх ресурсів на війну.  Бо війна це дуже дорого. І Україна може вести протистояння бо має безпреценденту зовнішню підтримку. А у Росії цієї підтримки немає. Корейські ракети, які зараз летять на наші логістичні центри, вони отримують за гроші. Іноземні деталі для своїх ракет по всьому світу скуповують за гроші. Бензин із Марокко до Мурманська їм везуть також за гроші. Китай, Іран, Північна Корея – вони всі роблять Росії послуги чи продають товари за гроші.  Найманців в армію Росія набирає за гроші. Снаряди, дрони, кулі- це все коштує гроші. Солдати ще і їсти хочуть. Тому війна виснажує будь-яку економіку.

І от Росія підійшла до точки, коли не може зберігати «правильну економічну політику» і фінансувати війну. Коли вони витратили всі накопичення. І тепер мають знайти гроші, створивши їх з повітря. Чи зупиняє це Путіна? Як ми бачимо, ні. Але це наближає посилення і поглиблення, прискорене поглиблення, економічних проблем в Росії. Бо не можна запустити друкарський верстат і думати, що економіка не відчує наслідків. Ба більше, про це всі знають. І російський бізнес також. Не інстадіви, які плачуть, що у них на складі згоріло ділдо. Ні, мова про серйозних і великих хлопців і дівчат. Які починають відчувати наближення кризи. І не хочуть все втратити. І починають скорочувати витрати. Починають відмовлятись від інвестицій. Починають виводи гроші з Росії більш швидкими темпами. Це абсолютно логічні дії. Але ці самі дії наближають ту саму кризу і посилюють її. І вона не прийде швидко, звісно. Але чим дешевша нафта, чим менше грошей отримує російська економіка від продажу нафти і газу, тим швидше прийде криза. І тим сильніше вона вдарить.

Так мало б статися ще у 2022 році. Але тоді російський бізнес повірив власній пропаганді. І не злякався. Тоді ще був запас міцності. Тепер цього всього немає. І саме тому криза стає неминучою.

І база тут не палаючий склад. База – це порушення незалежності Центрального Банку. База – це руйнування основ макрофінансової стабільності, що були запорукою економічної стійкості Росії протягом десятиліть. База – вимога Путіна знайти гроші будь-якою ціною.

Чи відбуваються ці процеси швидко? Ні. І тому Путін думає, що в нього завжди є час дьорнути стоп-кран. Тим більше попереду зима, яку можна зробити дуже не комфортною для мешканців Києва. І знов і знов закидаючи їх агітаторами в соцмережах, які голосно будуть кричати про «мир будь-якою ціною». Але у такій стратегії є своя ціна. Кожен день виснажує економіку Росії. Кожен новий день викачує сили. І якщо в Україні прийде весна, то в російський економіці поки триває війна її не буде.

То ж навіть ті ночі, якими Путін закидує Київ балістикою, наближають поразку Росії, а не перемогу Путіна. Як би парадоксально це не звучало. Бо Путін здатен знищити конкретний склад чи конкретний бізнес. Але не здатен підірвати макрофінансову стабільність України. Бо ми маємо постійну підтримку. А от макрофінансову стійкість Росії він підірвати може. І постійно цим займається. Навіть темними ночами, коли з радістю дивиться на результати обстрілів українських міст.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: нафта росія економіка війна Китай путін Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія завдала ракетного удару по передмістю Одеси
Окупанти атакували ринок поблизу Одеси: є постраждалі (оновлено)
4 серпня, 12:35
Україна першою у світі застосувала нову тактику роботизованої війни
Роботи десантуються з неба: ЗСУ вперше застосували нову тактику на фронті
4 серпня, 10:58
Буданов та МЗС Туреччини обговорили удари по РФ і паніку еліт
Удари у тил РФ та розкол у Кремлі: Буданов провів важливу зустріч
17 липня, 13:45
Кремль вже не може зупинити кризу
Паливна криза РФ виходить з-під контролю: що буде далі
13 липня, 18:22
Президент подав до Ради документи про воєнний стан і мобілізацію
Зеленський ініціював продовження воєнного стану і мобілізації
13 липня, 15:21
Мінфін Росії компенсує втрачені нафтогазові доходи коштами Фонду національного добробуту
Бюджет Росії за півроку: нафтогазові доходи обвалилися, дефіцит зріс
10 липня, 01:50
Залужний зробив заяву про війну
Залужний пояснив, чому у війні між Україною та РФ не буде переможців
8 липня, 09:48
Сибіга зробив заяву про російські атаки
Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН
6 липня, 13:18
Наслідки російського удару по Київщині 6 липня
Через російську атаку Боярка та Вишневе залишилися без світла
6 липня, 11:44

Сергій Фурса

Ракетний терор Путіна лише наближає кризу в Росії
Ракетний терор Путіна лише наближає кризу в Росії
Математика смертності: що не так із безпекою на українських дорогах
Математика смертності: що не так із безпекою на українських дорогах
Путінський форум під акомпанемент українських дронів
Путінський форум під акомпанемент українських дронів
Путін глушить економічну кризу Росії ракетами по Україні
Путін глушить економічну кризу Росії ракетами по Україні
Обіцяють апокаліпсис Києву: чому російська істерика – це поведінка імпотента
Обіцяють апокаліпсис Києву: чому російська істерика – це поведінка імпотента
Найстрашніше для Путіна станеться після параду
Найстрашніше для Путіна станеться після параду

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 серпня 2026
89K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
80K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
62K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
61K
Нарада, після якої ілюзій стало менше

Новини

Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
Сьогодні, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
3 серпня, 19:00
Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
2 серпня, 13:06

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua