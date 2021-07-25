Камери автоматичної фіксації починають працювати ще в двох містах та двох областях

Слідом за Києвом, автоматичний контроль за рухом запроваджується в обласних центрах Харкові та Кропивницькому

У містах Кропивницькому та Харкові, а також на автомобільних дорогах Житомирської та Кіровоградської областей з полудня понеділка, 26 липня, запрацюють камери фіксації порушень правил дорожнього руху. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що в Кіровоградській області камери працюватимуть на 248 км + 169 автодороги М-05 у напрямку Одеси (обмеження швидкості 110 км/год), а також на 253 км + 462 автодороги М-05 у напрямку Києва (обмеження швидкості 110 км/год).

У Житомирській області камери зароблять на 94 км + 461 автодороги М-06 у напрямку Києва; 94 км + 686 автодороги М-06 у напрямку Житомира; на 97 км + 297 автодороги М-06 у напрямку Києва; на 97 км + 627 автодороги М-06 у напрямку Житомира (обмеження швидкості на всіх ділянках - 110 км/год), а також на 158 км + 305 (с. Березівка, Житомирського р-ну) автодороги М-06 у напрямку м. Рівного (обмеження швидкості 50 км/год).

У Кропивницькому камери працюватимуть на вул. Яновського, 65, у напрямку вул. Ушакова (обмеження швидкості 50 км/год), вул. Холодноярська, 196, в напрямку вул. Короленка (обмеження швидкості 50 км/год), вул. Полтавська, 40, у напрямку вул. Дружби народів (обмеження швидкості 50 км/год).

У Харкові камери запрацюють на просп. Московському, 118, у напрямку вул. Соїча (обмеження швидкості 50 км/год).

«Зазначені місця розташування камер автофіксації обрали через велику кількість виявлених на них порушень швидкісного режиму, які призводили до аварійних ситуацій і ДТП із тяжкими наслідками», – наголошують у МВС.

Там уточнюють, що Кропивницький і Харків будуть другим і третім обласними центрами після Києва, в яких запрацюють камери автофіксації.

Нагадаємо, що у червні президент України Володимир Зеленський підписав закон, який законодавчо закріплює автоматичну фіксацію порушень габаритно-вагового контролю.

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