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Сергій Фурса Фінансовий експерт

Трамп – остання людина у світі, яка може дорікати Україні дорогим пальним

glavcom.ua
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Трамп почав війну з Іраном без жодного плану і дестабілізував ринки
фото: AP

Чому Трамп перекладає на Україну провину за дороге пальне

Наші удари по російських НПЗ дійсно впливають на світові ціни на дизель. У результаті цих ударів Росія з експортера дизелю перетворилась на імпортера. Це, звісно, впливає на баланс дизеля у світі. І є одним із факторів зростання ціни дизеля до рекордного рівня. Одним із. І не основним.

Але Трамп – то остання людина у світі, яка сміє дорікати Україні високими цінами на пальне. Чия би корова мукала.

І точно не через удари України ціна на барель Brent тримається вище 100 доларів. Трамп цю кашу заварив. Трамп почав війну з Іраном без жодного плану і дестабілізував ринки. Нашкодив абсолютно усім у світі окрім Путіна. І тепер намагається розповісти американським виборцям, що всралась невістка.

Але, здається, цього разу всі добре розуміють звідки йде запах. І це не запах рекордних прибутків. І навіть не запах дизелю. І так, якщо Трампу дуже треба, то нехай подзвонить своєму другу Путіну і переконає його оголосити енергетичне перемирʼя. Тоді, звісно, перед зимою, Україна залюбки зробить паузу в ударах по НПЗ.

І так, Путін навряд чи захоче це робити. Але хто тут найвеличніший укладач угод у світі? Хіба він не впорається з такою пльовою задачею?

Ах так, там ще друг Путіна дає іранцям шахеди. Певно, навіть, Реактивні. Які скоро полетять по американських базах. Яка прикрість.

І так, здається Трамп не зробить нічого. Чому? Бо якщо раптом Україна зупинить удари по НПЗ, якщо б Путін погодився на енергетичне перемирʼя, то раптом би виявилось, що це не сильно впливає на вартість нафти. А ціна дизеля б знизилась дуже-дуже не суттєво. І тоді б вже не було невістки…

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Дональд Трамп росія путін пальне Іран війна

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Сергій Фурса

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