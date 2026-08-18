Путін отримав небезпечний сигнал від власної системи

Клепача звільнили – і зробили його прогноз ще страшнішим для Путіна

Я дуже радий, що в Росії звільнили головного економіста ВЕБ Клепача, який дозволив собі відкрити рота у травні і сказати правду про стан російської економіки і її перспективи. Проанонсував соціальний катаклізм і економічну кризу, розповів, що Росія деградує і не може змусити Україну здатися бо не здатна виснажити українську економіку бо є підтримка Заходу.

По-перше, Клепача не шкода. Він не друг України. І сам відверто про це каже. То ж роботу зараз втратив імперець. Який теоретично може потрапити за грати. Або в труси йому новачок хтось підсипне.

По-друге, думав я, роботу втратив розумний імперець. А чим менше там розумних, тим нам краще. Але виявилось, що він теоретик «Энерго‐информационный космизм России». Ну натурально псих. Цікаво, правда, як він зміг сказати розумне. Але те, що головним економістом російського ВЕБ 12 років працював кончений псих, то дуже цікаво і дуже багато говорить про російський банк.

Ну і ключове. Його звільнення стало каталізатором уваги до його слів. Бо сказав там хтось і сказав. Хто то запам'ятовує. Але тепер в 10 або в 100 разів більше людей серед росіян (і може серед західних еліт) зверне увагу на те, що він сказав. Бо ж його звільнили. А значить, він сказав правду, яку боїться Путін і його 70-и річні діди. І тепер в дуже дорогих російських кухнях і в дуже дорогих російських ресторанах всі будуть обговорювати, що він сказав. І вважати це найбільш реалістичним сценарієм. Бо, інакше, нащо ж його б звільняли. Чого б Путін цього боявся. А значить російські еліти отримають сигнал про те, що катастрофа насувається.

Чому це важливо? Не тому, що вони там раптом об'єднаються і вб'ють Путіна. Їм страшно. Тому ніхто цього робити не буде.

А що будуть? Якщо катастрофу не можна зупинити, вбивши диктатора, треба мінімізувати втрати. Ось що вони подумають. І почнуть працювати у цьому напрямку. Ще більше грошей виводити з Росії. Ще менше інвестувати в російський бізнес. Вони будуть поводити себе, нарешті, раціонально, в очікуванні кризи. Чим значно прискорять цю кризу. А значить і прискорять виснаження російської економіки. А значить і вплинуть на здатність Путіна вести війну.

І Клепач це ж не єдиний сигнал страху. От під час абсолютно контрольований виборів знімають з них абсолютно вегетаріанську партію «Яблоко». Яка нікому ніколи не могла нашкодити. Але навіть їх злякалися. І всі почули сигнал. Воно боїться. А значить йому є чого боятися. А значить він відчуває свою слабкість. Чудовий сигнал.

І знов таки, ніхто не буде думати, що раз диктатор слабкий, то треба його вбити. Бо страшно. Але гроші треба ховати точно.

Чудовий сигнал.

І кумедно, що зараз послаблює Путіна сама система Путіна. Це ж не президент Росії наказав його звільнити. Скоріш за все голова ВЕБ, великого путінського банку, побачив десь це відео чи цитати. І обіср**ся. Від страху. Що тепер Путін подумає що це він плете змову проти диктатора. Коли йому конкуруюча фірма це принесе в папочці. І захотів позбутися проблеми. І звільнив проблему. Чим посилив ефект в рази. Прекрасний результат системи, побудованої на страху і лояльності.