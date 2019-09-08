Цемах скоро помре... від грипу

Семен Глузман Правозахисник, президент Асоціації психіатрів України

Семен Глузман

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Цемах Фото: Рейтерс

Ми маємо рятувати наших громадян за будь-яку ціну

Мовою оригіналу

Медленное возвращение в здравый смысл.

Где человеческая жизнь бесценна. Даже жизнь солдата зла Цемаха. Единственного из всех, кто возвращаться явно не хотел. Да он и не возвращается, его дом не в Москве.

Альтернативы возвращению к миру не существует. Тяжелее всех будет пожилой украинке, чей сын умрет в этой войне последним. Но это неизбежно, кто-то всегда умирает последним, замыкая собою войну. Так проводила своего единственного сына в мир иной мама Валерия Марченко, моего лагерного друга.

Он умер в советской тюрьме незадолго до начала горбачёвских вольностей.

Вот и Сенцов на свободе. Как и ранее Надежда Савченко. Радость, ликование близких, друзей. И неизбежное погружение в обычную жизнь, далеко не всегда сладкую. Когда-нибудь эта война закончится. Но политики придумают очередную опасную игрушку, где жертвами будут не их дети. Чужие. И этой зловещей игрушке придет конец. Где опять будет последняя жертва. Солдат, замыкающий своей смертью очередную порцию вселенского зла.

Владимир Зеленский поступил правильно.

Бывший солдат и палач безвинных авиапассажиров Цемах вскоре умрет. От гриппа. Или от укуса неизвестного насекомого. А мы обязаны помнить: пока живы, мы должны спасать своих сограждан. Любой ценой.





Джерело: блог Семена Глузмана

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