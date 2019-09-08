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    Думки вголос

    Цемах скоро помре... від грипу

    • Семен Глузман

      Правозахисник, президент Асоціації психіатрів України

    • Розсилка
    Володимир Цемах - Цемах скоро помре... від грипу
    Володимир Цемах
    Фото: Рейтерс

    Ми маємо рятувати наших громадян за будь-яку ціну

    Мовою оригіналу

    Медленное возвращение в здравый смысл.

    Где человеческая жизнь бесценна. Даже жизнь солдата зла Цемаха. Единственного из всех, кто возвращаться явно не хотел. Да он и не возвращается, его дом не в Москве.

    Альтернативы возвращению к миру не существует. Тяжелее всех будет пожилой украинке, чей сын умрет в этой войне последним. Но это неизбежно, кто-то всегда умирает последним, замыкая собою войну. Так проводила своего единственного сына в мир иной мама Валерия Марченко, моего лагерного друга. 
    Он умер в советской тюрьме незадолго до начала горбачёвских вольностей.

    Вот и Сенцов на свободе. Как и ранее Надежда Савченко. Радость, ликование близких, друзей. И неизбежное погружение в обычную жизнь, далеко не всегда сладкую. Когда-нибудь эта война закончится. Но политики придумают очередную опасную игрушку, где жертвами будут не их дети. Чужие. И этой зловещей игрушке придет конец. Где опять будет последняя жертва. Солдат, замыкающий своей смертью очередную порцию вселенского зла.

    Владимир Зеленский поступил правильно. 
    Бывший солдат и палач безвинных авиапассажиров Цемах вскоре умрет. От гриппа. Или от укуса неизвестного насекомого. А мы обязаны помнить: пока живы, мы должны спасать своих сограждан. Любой ценой.


    Джерело: блог Семена Глузмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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