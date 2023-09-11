Головна Думки вголос Семен Глузман
search button user button menu button
Семен Глузман Правозахисник, президент Асоціації психіатрів України

Усі диктатори смертні

glavcom.ua
Путін повністю повторює шлях Гітлера
фото з відкритих джерел

Гітлер зруйнував Німеччину. Путін руйнує російську імперію

Гітлер ненавидів євреїв. Таке ж почуття Путін відчуває щодо українців. Нещодавні репліки Путіна свідчать про його антисемітське мислення. Утім, через кілька днів однією фразою він підтвердив таке ж ставлення до українців. До всіх.

Колись, дуже давно, молодий офіцер Путін служив у 5-му політичному управлінні КДБ. Зовсім не в розвідці чи контррозвідці. Його колеги по 5-му управлінню були кураторами від КДБ у радянських політичних таборах. Основною їхньою функцією було вербування в «джерела» ув'язнених, формування дезінформації та антагонізму в середовищі в'язнів.

Основними завданнями для стукачів, тобто «джерел» були: збуджувати антиєврейські та антиукраїнські настрої в зоні.

Путін у таборах не служив. Він працював у Ленінградському міському управлінні КДБ, але робота в нього була така сама – вербувати переважно інтелігенцію. Важко було йому, мабуть, із цими «пуголовками». Одну таку даму, подругу моєї близької знайомої, художницю, він здолати не зміг. Її зупинив не страх перед грізною організацією. Вона сказала подрузі: «Розумієш, вже дуже противний, прив'язливий був цей мужичок».

Гітлер зруйнував Німеччину. Не вийшов у нього третій Рейх. Путін руйнує російську імперію. Усі диктатори смертні. Хоча й мріють про безсмертя.

Як зауважив свого часу мудрий філософ Карл Ясперс, Німеччина не проводжала самогубцю Гітлера некрологами. Мабуть, тільки Нюрнберзький процес був його некрологом.

Щось подібне чекає і на Путіна, навряд чи самогубця. Вже дуже противний, прив'язливий він мужичок. Та й старість не додала йому мудрості. Не розуміє він, що українська державність його переживе. А де і як йому помирати – це розповість історія.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: історія Адольф Гітлер путін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна поступово переходить на територію самої РФ
Фатальний місяць для Росії
22 серпня, 17:48
Відмазки Путіна у справах Нємцова та Пригожина практично збігаються
Вбивство Пригожина. Путін викрив сам себе
27 серпня, 13:13
23 червня Євген Пригожин розпочав заворушення у РФ
Пригожин все ще має цінність для Путіна – CNN
14 серпня, 08:38
Чехія не проти передати Україні гелікоптери Мі-24
Чехія не проти передати Україні гелікоптери Мі-24
17 серпня, 17:27
Окупанти готують провокацію на Курській атомній електростанції й розробили план евакуації населення на випадок радіоактивного забруднення
Атака на Курську АЕС: Данілов зробив важливу заяву
19 серпня, 16:56
Люди, які зробили вакцини від коронавірусу йдуть до судів по компенсації
Західні фармацевтичні гіганти потерпають від тисяч судових позовів: причина
1 вересня, 07:00
Дмитро Кулеба анонсував зустріч президентів України та Туреччини
Кулеба відповів на заклик Ердогана «пом'якшити підхід» до зернової угоди
5 вересня, 07:48
Пошкодження від дрона у Москві
Британський експерт пояснив, чому Україна посилила атаки дронами на Росію та Крим
26 серпня, 19:38
Путін переконаний, що Зеленського зробили президентом України «західні куратори»
Путін шокував новою антисемітською заявою про Україну. МЗС відреагувало (відео)
5 вересня, 19:31

Семен Глузман

Усі диктатори смертні
Усі диктатори смертні
Зло, яке йде слідом за кожною перемогою
Зло, яке йде слідом за кожною перемогою
Значна частина населення Росії живе, не приходячи до тями
Значна частина населення Росії живе, не приходячи до тями
Жахлива ситуація з онкологією в Казахстані. Невже пробачать це СРСР?
Жахлива ситуація з онкологією в Казахстані. Невже пробачать це СРСР?
Смерть тієї Росії, яку ми знаємо, неминуча
Смерть тієї Росії, яку ми знаємо, неминуча
Як радянська влада вбивала українську літературу
Як радянська влада вбивала українську літературу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Про залучення до війни населення України
54K
Український воїн повів на окупантів танк-камікадзе
47K
Генерал спрогнозував, які території невдовзі звільнять ЗСУ
35K
Росія розгорнула вздовж кордону пів сотні «Іскандерів», розвідка повідомила про небезпеку
24K
Вибухи у Кривому Розі, атака безпілотників на Білгород: головне за ніч
17K
Шустер переконує, що Путін помре ще до кінця року

Новини

Дії ООН щодо Зернової угоди заохочують РФ до продовження війни – Подоляк
Сьогодні, 14:44
Українські сили витісняють окупантів на Донеччині: Генштаб назвав район
Сьогодні, 07:13
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 11 вересня
Сьогодні, 04:59
11 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Атака на Суми: у результаті ракетного удару є загибла
9 вересня, 10:10
Україна може отримати ракети Atacms, окупанти змінюють тактику: головне за ніч
9 вересня, 07:00

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту