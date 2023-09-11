Гітлер зруйнував Німеччину. Путін руйнує російську імперію

Гітлер ненавидів євреїв. Таке ж почуття Путін відчуває щодо українців. Нещодавні репліки Путіна свідчать про його антисемітське мислення. Утім, через кілька днів однією фразою він підтвердив таке ж ставлення до українців. До всіх.

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Колись, дуже давно, молодий офіцер Путін служив у 5-му політичному управлінні КДБ. Зовсім не в розвідці чи контррозвідці. Його колеги по 5-му управлінню були кураторами від КДБ у радянських політичних таборах. Основною їхньою функцією було вербування в «джерела» ув'язнених, формування дезінформації та антагонізму в середовищі в'язнів.

Основними завданнями для стукачів, тобто «джерел» були: збуджувати антиєврейські та антиукраїнські настрої в зоні.

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Путін у таборах не служив. Він працював у Ленінградському міському управлінні КДБ, але робота в нього була така сама – вербувати переважно інтелігенцію. Важко було йому, мабуть, із цими «пуголовками». Одну таку даму, подругу моєї близької знайомої, художницю, він здолати не зміг. Її зупинив не страх перед грізною організацією. Вона сказала подрузі: «Розумієш, вже дуже противний, прив'язливий був цей мужичок».

Гітлер зруйнував Німеччину. Не вийшов у нього третій Рейх. Путін руйнує російську імперію. Усі диктатори смертні. Хоча й мріють про безсмертя.

Як зауважив свого часу мудрий філософ Карл Ясперс, Німеччина не проводжала самогубцю Гітлера некрологами. Мабуть, тільки Нюрнберзький процес був його некрологом.

Щось подібне чекає і на Путіна, навряд чи самогубця. Вже дуже противний, прив'язливий він мужичок. Та й старість не додала йому мудрості. Не розуміє він, що українська державність його переживе. А де і як йому помирати – це розповість історія.