Головна Думки вголос Семен Глузман
search button user button menu button
Семен Глузман Правозахисник, президент Асоціації психіатрів України

Смерть тієї Росії, яку ми знаємо, неминуча

Вчора, 21:29 glavcom.ua
Чому росіяни не хочуть рухатися у майбутнє?
фото з відкритих джерел

Чи зможуть росіяни хоч колись зазнати жалю чи навіть каяття?

У дитинстві мене не вчили ненавидіти. Було інше, мене вчили боятися. Бо я жив у тоталітарній державі. Хоча мої батьки цю державу ненавиділи і в межах квартири ділилися зі мною реаліями. Якось, сидячи за столом під час сімейного недільного обіду, на моє конкретне запитання батько відповів: «Так, я не вірю Хрущову, не вірю в його щирість, бо й він за Сталіна був катом, але не покаявся». При цьому він сказав раніше незнайоме мені слово – метаноя. Пізніше, читаючи в таборі якусь статтю Сергія Аверінцева, я ще раз зустрів це вже знайоме мені слово.

Дивно, але мої нові друзі, немолоді протестанти з бандерівського опору також не вчили мене ненавидіти. Вони взагалі не вчили мене нічого. Все було простіше – вони своїм конкретним життям показували приклад. Я прожив поряд із ними майже сім років. І часто замислювався про те, що мої колишні уявлення про життя, здебільшого почерпнуті з книг, різко відрізняються від реалій, у які мене занурила влада. Чим ясніше я дізнавався про їхню страшну, гірку долю, тим яскравіше я уявляв їхнє майбутнє після 25 років життя у в'язницях та таборах. Коротке майбутнє сучасного Ріп ван Вінкля, що повертається у світ, де йому вже нема місця. Він, герой оповідання Вашингтона Ірвінга, повернувся до свого села, де його зустріли байдужість та самотність. Мої таборові друзі, доживши до визволення, поверталися у світ, який зустрічав їх страхом і ненавистю… Про кожного з них тихо говорили, налаштовуючи оточуючих: «Він – бандерівець!»

Там, у таборі, я підготував про них статтю, яку назвав: «Страх свободи: декомпенсація психічного стану чи феномен існування?». У 1982 році вона була опублікована в найпрестижнішому американському журналі. Ще був живий Радянський Союз із його КДБ, а я був на засланні в Сибіру.

Іноді дуже рідко перечитую цю статтю. Дивуючись собі, вдивляюся в обличчя інших друзів, що давно пішли у світ. Чую їхні голоси. Вони не любили Росію. Мали на це право. Постарілі в неволі звичайні селянські сини, вони і там залишалися вірними двом своїм основним цінностям, Всевишньому та Україні. У всіх нас попереду була темрява вічності. З Брежнєвим чи без нього. Тоталітарний режим здавався нам вічним. Втім, він і був вічним, вбиваючи нас по одному. Без розстрільних команд. Василя Стуса та Валерія Марченка вбивали повільно.

Знаю, я мав цих людей ненавидіти, усі цих Брежнєвих, Андропових, Піменових. І наглядачів українців, які знайшли у похмурих уральських лісах своє сімейне та професійне щастя. Не зміг чи не захотів.

У нові пострадянські часи, Василь Підгородецький, який відбув 37 років неволі у в'язницях та таборах, на львівському автовокзалі зіткнувся з табірним наглядачем старшим лейтенантом Чайкою. Той приїхав із дружиною та сином провідати батьків дружини. Саме так, у Західну Україну. Чайка відвів Василя убік і слізно попросив старого зека його пошкодувати, не збирати навколо людей. Василь – пошкодував. А пізніше, розповідаючи мені про цей неймовірний епізод, задумливо промовив: «Як ти думаєш, він би в такій ситуації мене пошкодував? Ні, не пошкодував би…»

Радянський Союз помер, розпався. Він не знав пощади ні до своїх, ні до чужих. З економічних причин його смерть була неминуча. Сьогодні спостерігаю наближення агонії Росії. Володимир Путін уперто наближає її. Смерть тієї Росії, яку ми знаємо, неминуча. Ні Путін, ні його оточення каятися не вміють. Метаноя – не для них.

Метаноя – з давньогрецького «жаль (про те, що відбулося), каяття»
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна історія СРСР путін путінський режим росія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Золотий мільярд» концентрує в собі багато важливих ознак темної пострадянської Росії
Теорія «золотого мільярда». Як її експлуатує Путін
27 липня, 11:40
Чи зміниться щось для світу, коли Путіна не стане?
Коли помре Путін?
Вчора, 11:24
Мікі Шерілл: «Усіх нас хвилює ціна, яку український народ сплачує у цій війні»
Конгресвумен Мікі Шерілл: Польща та країни Балтії – наступні, якщо Україна не стримає Путіна
Вчора, 16:03

Семен Глузман

Смерть тієї Росії, яку ми знаємо, неминуча
Смерть тієї Росії, яку ми знаємо, неминуча
Як радянська влада вбивала українську літературу
Як радянська влада вбивала українську літературу
Фермент спротиву українців
Фермент спротиву українців
Путін лякає цивілізований світ страшною зброєю
Путін лякає цивілізований світ страшною зброєю
Путін навіжений. Чому мовчать російські психіатри?
Путін навіжений. Чому мовчать російські психіатри?
Янукович виграє справу проти України в Європейському суді з прав людини
Янукович виграє справу проти України в Європейському суді з прав людини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
150K
Порошенко викрив путінського генерала, який натягнув на себе патріарший куколь (відео)
84K
Генерал США зробив втішний прогноз для ЗСУ
72K
Росія сьогодні атакувала територію України з трьох напрямків, – Повітряні сили
63K
У небо над Білоруссю піднялися шість винищувачів: у багатьох областях оголошена тривога
26K
Атака на Київщину: куди влучили російські ракети (відео)
20K
Полонений боєць ЗСУ в лице кадировцю безстрашно заявив, що патріот (відео)

Новини

Мешканка Сумщини, яка наливала окупантам спиртне, отримала вирок
Сьогодні, 08:56
Українські воїни відбили кілька наступів окупантів на Донеччині – Генштаб
Сьогодні, 07:18
У Харкові та області прогриміли вибухи (відео)
Сьогодні, 04:32
Бренд Balenciaga приєднався до збору коштів на відновлення України
Сьогодні, 01:44
Тероризм Росії потребує юридичної реакції: звернення Зеленського
Вчора, 23:22
Обстріл Миколаєва: є влучання у приватний сектор
Вчора, 21:47

Прес-релізи

«Зиґзаґи демократії в Ізраїлі»
«Зиґзаґи демократії в Ізраїлі»
19 березня, 12:00
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту