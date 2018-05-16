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    Думки вголос

    Психічно хворі люди: вони живуть поруч з нами, але ми їх не помічаємо

    • Семен Глузман

      Правозахисник, президент Асоціації психіатрів України

    • Розсилка
    <span>Фото: uanos.com</span>
    Фото: uanos.com

    Радянської влади давно немає, а інтернати, які лише погіршують стан хворих, існують

    Мовою оригіналу

    Они живут рядом с нами. Но мы их не видим. Как правило, их жизнь короче нашей. По разным причинам. Их много, очень много. Они – так называемые психически больные люди. А мы – так называемые здоровые. У психиатров есть такая профессиональная шутка: человечество делится на две категории: психически больных и не диагностированных.

    Места, где они живут – психоневрологические интернаты. Советская власть сделала все возможное, чтобы эти люди жили в максимально полной изоляции, не мешали остальным, активным строителям коммунизма, не отвлекаясь на сочувствие и сопереживание, делать свое светлое будущее.

    Советской власти давно нет, а интернаты существуют в почти прежнем виде. Работать там тяжело, персонал спустя годы психологически выгорает. Весь цивилизованный и полуцивилизованный мир давно осознал, что содержание больных людей в таких казематах лишь ухудшает их состояние, лишает их надежды на возвращение к обычным условиям жизни. А еще - существование этой советской казарменной системы достаточно больно бьет по бюджету государства. Иными словами, экономически абсурдно. Но наши президенты вкупе с премьер-министрами таких гуманитарных и экономических аргументов не знают. Им это, пожалуй, не интересно.

    Относительно недавно жизнью в этих скорбных местах озаботилась прежний омбудсмен Валерия Лутковская. Пригласив к сотрудничеству национальных и международных экспертов, она регулярно посещала эти невеселые места содержания «погибших рассудков» ( термин из психиатрии начала 19 века). Результаты этих инспекционных поездок были опубликованы и на украинском, и на английском языках.

    Сегодня эту функцию осознания реалий жизни в интернатах взяло на себя руководство системы Министерства социальной политики. Открыто, искренне общаясь с европейскими экспертами, руководители этой системы узнают многое для себя неожиданное. Например, что 20-30% жителей этих социальных общежитий могли бы, несмотря на имеющиеся у них особенности, спокойно жить в обществе. Работать, содержать себя, иметь друзей, свою семью.

    Но есть там, в интернатах, и другое. Очевидное и страшное: там, среди психически больных людей живут вполне здоровые люди. Не диссиденты или иные политические противники режима. Обычные, практически здоровые люди, в силу разных причин отнесенные нами, психиатрами, естественно, с помощью судов, к категории тяжело больных и недееспособных! Мотивы этих диагностических ошибок различные: низкая квалификация врача или банальная коррупция. Если два десятилетия назад таким «сравнительно законным способом» у психически больных граждан Украины отнимали жилье мафиозные, бандитские группировки, оплачивая грешные услуги паспортисток, врачей, нотариусов и судей, то сегодня этим промышляют родственники больных. Освобождая жилплощадь для своих подросших детей. Мудрый Михаил Булгаков был прав, квартирный вопрос испортил советского человека.

    Знаем и фамилии, и адреса. Ассоциация Психиатров Украины, в отличие от всегда равнодушного и окопавшегося от общества Минздрава, продолжает заниматься тяжелым, а иногда и опасным трудом защиты прав психически больных сограждан.

    В силу своих ежедневных рабочих обязанностей часто общаюсь с руководством Министерства социальной политики. Вижу, им трудно, они посягнули на «святое», на советские традиции и материальную заинтересованность многих и многих. А у нас, как и прежде в СССР, инициатива наказуема. Надеюсь, они постепенно сумеют расчистить свои авгиевы конюшни все еще советской системы. Знаю, их поддержит большинство директоров интернатов, страдающих от своей советской безысходности.

    Первые шаги уже сделаны. О подробностях напишу позднее.

    Джерело: Лівий берег

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