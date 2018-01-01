Реформи Супрун. За все відповість Гройсман?

Хтось за все точно відповість

Мовою оригіналу Главный виновник будет назван. Вполне возможно, им станет Владимир Гройсман. Похоже, ему так нравится быть властью, что он не успеет уйти своевременно. Вот он и ответит «за всё». Он, а не Президент, на самом деле – единоличный вершитель наших судеб. Узнав правду о результатах работы «молодой команды

Семен Глузман Правозахисник, президент Асоціації психіатрів України

Семен Глузман

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хтось за все точно відповість

Мовою оригіналу

Главный виновник будет назван. Вполне возможно, им станет Владимир Гройсман. Похоже, ему так нравится быть властью, что он не успеет уйти своевременно. Вот он и ответит «за всё». Он, а не Президент, на самом деле – единоличный вершитель наших судеб.

Узнав правду о результатах работы «молодой команды реформаторов» в минздраве, в том числе правду о финансовых реалиях, возмущенно закричат те, кто вчера горячо поддерживал этих случайных людей, называвших себя реформаторами. А потом они же будут объяснять, что на самом деле никогда не верили Супрун. Более того, исподтешка боролись с ее волюнтаризмом. Как в свое время многие активисты КПСС, поступившие туда с единственной целью – бороться с коммунистической партией изнутри.

Знаю, Петр Алексеевич активно готовится к переизбранию, поглощен переговорами и с друзьями, и с врагами. Переизберем ли мы его? Уверен в одном: подавляющее большинство врачей за него не проголосует. Именно поэтому, из-за разрушительной реформы Супрун и Ко.

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