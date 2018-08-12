В України забагато грошей? Уряд хоче оплатити безглузду модернізацію 14 психіатричних лікарень

Семен Глузман Правозахисник, президент Асоціації психіатрів України

Семен Глузман

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Уляна Супрун

Думкою пацієнтів у нас взагалі ніхто і ніколи не цікавиться

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Итак, реформа системы здравоохранения в Украине продолжается. Не вникающие в суть событий телевизионные журналисты показывают радостные лица врачей первички, чья зарплата выросла в 2 или 3 раза. Выросла. У некоторых. За счет сокращения других врачебных ставок. Выросла, параллельно с ростом заболеваний корью и другими инфекциями.

Странные у нас журналисты. Их совсем не интересуют факты, выявленные Счетной Палатой Украины. Уголовно наказуемые факты. Они не спрашивают у радующихся врачей, изменится ли качество работы с новой зарплатой. Не спрашивают, довольны ли они качеством своих знаний. Будут ли они, врачи выписывать профессиональные журналы, посещать медицинскую часть интернета, покупать профессиональную литературу. А уж пациентов у нас вообще никто ни о чем не спрашивает.

Хор достойно оплачиваемых фондом Сороса и другими фондами так называемых пациентских организаций (в большинстве своем – наших грешных сограждан, в силу своего социального и криминального поведения ставших жертвами вируса СПИДа) ежедневно поет дифирамбы госпоже Супрун, своей благодетельнице.

В бедной стране – явное излишество денег. Премьер Гройсман готов оплатить дорогостоящую и бессмысленную модернизацию 14 психиатрических больниц, удовлетворив коррупционные планы советника и.о. министра Сергея Сергеевича Шума. Не понимает? В доле? Не знаю.

Петр Алексеевич, давно осознавший национальную беду под названием Уляна Супрун, не может совершить поступок. Боится. И я знаю, почему. Владимир Борисович, наоборот, греется в лучах пиар славы и.о. министра здравоохранения. Так ему кажется: в лучах славы. На самом деле, в лучах бесславия.

Джерело: блог Семена Глузмана

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