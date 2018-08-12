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    Думки вголос

    В України забагато грошей? Уряд хоче оплатити безглузду модернізацію 14 психіатричних лікарень

    • Семен Глузман

      Правозахисник, президент Асоціації психіатрів України

    • Розсилка
    Уляна Супрун - В України забагато грошей? Уряд хоче оплатити безглузду модернізацію 14 психіатричних лікарень
    Уляна Супрун

    Думкою пацієнтів у нас взагалі ніхто і ніколи не цікавиться

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    Итак, реформа системы здравоохранения в Украине продолжается. Не вникающие в суть событий телевизионные журналисты показывают радостные лица врачей первички, чья зарплата выросла в 2 или 3 раза. Выросла. У некоторых. За счет сокращения других врачебных ставок. Выросла, параллельно с ростом заболеваний корью и другими инфекциями.

    Странные у нас журналисты. Их совсем не интересуют факты, выявленные Счетной Палатой Украины. Уголовно наказуемые факты. Они не спрашивают у радующихся врачей, изменится ли качество работы с новой зарплатой. Не спрашивают, довольны ли они качеством своих знаний. Будут ли они, врачи выписывать профессиональные журналы, посещать медицинскую часть интернета, покупать профессиональную литературу. А уж пациентов у нас вообще никто ни о чем не спрашивает.

    Хор достойно оплачиваемых фондом Сороса и другими фондами так называемых пациентских организаций (в большинстве своем – наших грешных сограждан, в силу своего социального и криминального поведения ставших жертвами вируса СПИДа) ежедневно поет дифирамбы госпоже Супрун, своей благодетельнице.

    В бедной стране – явное излишество денег. Премьер Гройсман готов оплатить дорогостоящую и бессмысленную модернизацию 14 психиатрических больниц, удовлетворив коррупционные планы советника и.о. министра Сергея Сергеевича Шума. Не понимает? В доле? Не знаю.

    Петр Алексеевич, давно осознавший национальную беду под названием Уляна Супрун, не может совершить поступок. Боится. И я знаю, почему. Владимир Борисович, наоборот, греется в лучах пиар славы и.о. министра здравоохранения. Так ему кажется: в лучах славы. На самом деле, в лучах бесславия.

    Джерело: блог Семена Глузмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    реформа Уляна Супрун медична реформа
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