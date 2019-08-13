В окупованому Криму колаборантам захотілося української водички

Самі ж ще недавно заявляли, мовляв, «Крьім может обеспечить себя водой без участия материковой Украины»

Ось як хочеться дніпровської водички кримнашистам, що доходить до абсурду типу «Днепрнаш»:

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Власти Республики Крым намерены обратиться к руководству РФ с просьбой инициировать переговорный процесс с Украиной о пропуске на полуостров вод реки Днепр, которая берет свой исток в России. Об этом сообщил в понедельник зампредседателя Совета министров - постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

Можу підкинути ідею для бажаючих «испить водицьі из Днепрнаша». Кремлядям сподобається. Особливо Ротенбергам. У Пу є хоббі будувати різні обхідні маршрути. По нафті збудували Суходольна - Родіоновка, БТС, по газу починали з Ямал - Європа, продовжили Сохрановка - Октябрьская, далі пішли потоки різні... Зараз перелік трубопроводів в обхід України вичерпався. Керченський міст збудований, газопровід теж. Ротенбергам сумно.

Ну так ось візьміть і запропонуйте прорити обхідний канальчик з Валдаю з «Днепрнаш» за маршрутом Смоленськ - Тамань - Керч з потужним трубопроводом- водогоном під Керченським мостом. Якихось менше 2000 км!

Буде потужна «стройка века». Це вам не Волго-Балт з Волго-Доном. Це крутіше!

Вперед до Ротенбергів з чолобитною!

А з українського Дніпра-Славути води вам більше не бачити. Тим більше, що самі ще недавно заявляли, мовляв, «Крьім может обеспечить себя водой без участия материковой Украины». Ротенберги вам в поміч!

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