  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Михайло Гончар

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    В окупованому Криму колаборантам захотілося української водички

    • Михайло Гончар

      Президент «Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»

    • Розсилка
    В окупованому Криму колаборантам захотілося української водички

    Самі ж ще недавно заявляли, мовляв, «Крьім может обеспечить себя водой без участия материковой Украины»

    Ось як хочеться дніпровської водички кримнашистам, що доходить до абсурду типу «Днепрнаш»:

    СИМФЕРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Власти Республики Крым намерены обратиться к руководству РФ с просьбой инициировать переговорный процесс с Украиной о пропуске на полуостров вод реки Днепр, которая берет свой исток в России. Об этом сообщил в понедельник зампредседателя Совета министров - постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

    Можу підкинути ідею для бажаючих «испить водицьі из Днепрнаша». Кремлядям сподобається. Особливо Ротенбергам. У Пу є хоббі будувати різні обхідні маршрути. По нафті збудували Суходольна - Родіоновка, БТС, по газу починали з Ямал - Європа, продовжили Сохрановка - Октябрьская, далі пішли потоки різні... Зараз перелік трубопроводів в обхід України вичерпався. Керченський міст збудований, газопровід теж. Ротенбергам сумно. 

    Ну так ось візьміть і запропонуйте прорити обхідний канальчик з Валдаю з «Днепрнаш» за маршрутом Смоленськ - Тамань - Керч з потужним трубопроводом- водогоном під Керченським мостом. Якихось менше 2000 км!

    Буде потужна «стройка века». Це вам не Волго-Балт з Волго-Доном. Це крутіше!

    Вперед до Ротенбергів з чолобитною! 

    А з українського Дніпра-Славути води вам більше не бачити. Тим більше, що самі ще недавно заявляли, мовляв, «Крьім может обеспечить себя водой без участия материковой Украины». Ротенберги вам в поміч!

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Крим анексія Керченський міст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Олександр Шмуригін
    Олександр Шмуригін

    Священик

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Дмитро Ярош
    Дмитро Ярош

    Народний депутат України

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ