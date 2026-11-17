Каскадний ефект від знищення автомобільної частини Керченського мосту полягає не тільки в цьому факті, але й у дисфункції Керч-Єнікальського каналу. І це не все.

Не дивлячись на те, що ширина Керченської протоки в найвужчому місці 4,5 км, її судноплавний фарватер у вигляді каналу лише 120 м! Протока мілководна – всього 3-5 м, а тому ще у ХІХ столітті було зроблено днопоглиблення для того, щоб уможливити прохід більш важких суден з Чорного моря в Азовське та навпаки.

Тепер путінське мостобудування поставило на довготривалу паузу судноплавство через Керченську протоку. І не тільки в контексті Азов - Чорне море. Каскад наслідків заторкує не тільки порти Азовського моря, але й річкові порти Дону та Волги (привіт Волго-Донському каналу), а також Каспію.

До речі, тепер не тільки судна класу «ріка-море» не зможуть виходити з акваторій Азову, Дону та Волги, не тільки НАТО не зайде «во внутрєнніє води Рассіі» але й катери та малі кораблі Чорноморського флоту та Каспійської флотилії більше не буде мандрувати з Новоросійська в Каспійське та навпаки.

На доповнення до системних літніх зусиль Птахів Мадяра по нищенню суден ворога в зоні Азову та Приазовʼя, перекриття падінням прогону автомобільного мосту судноплавства через Керч-Єнікальський канал створило довготерміновий корок для трафіку суден «ріка-море» з вантажами нафтопродуктів виробництва НПЗ регіону Середньої Волги та Дону, зернових вантажів, призначених для експорту в треті країни.

Російські залізниці не витримають перекидання частини цього вантажопотоку на інші порти. А якщо Сили оборони України довершать справу знищенням залізничної частини мосту, то Крим логістична остаточно перетвориться на острів.

Ну і Пятіморск у Волгоградській області, який зʼявився 1953 року, більше не є містом 5 морів :)