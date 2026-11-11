Потенціал дій Сил оборони України тільки розкривається

Запамʼятайте сьогоднішній день – 11 листопада 2026 року. Він символізує новий масштаб і зрослий потенціал дій Сил оборони України.

Протягом доби уражено два найбільших обʼєкти нафтового сектору агресора – експортний комплекс з перевалки нафти та нафтопродуктів в Усть-Лузі на Балтиці та Омський НПЗ на півдні Західного Сибіру. Відстань між ними ~2700 км, від кордону України до Усть-Луги ~1000 км, до Омська ~2500 км. Ураження носять множинний характер.

А напередодні був уражений НПЗ КіНЕФ в Кіришах – другий за потужністю переробки в РФ. Не здивуюсь якщо вранці взнаємо що БПЛА СОУ відвідають ще один з важливих об’єктів нафтової інфраструктури ворога.

П.С. І бонусом два чи три гелікоптери ворог втратив над Балтикою протягом ночі.