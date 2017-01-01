Боротьба Порошенка з олігархами: сумний кінець історії для Коломойського

Влада в Україні перетворюється на диктаторську

Мовою оригіналу Понятно, кого сегодня Президент подаст на главу НБУ. Смалий заработал свой пост. И понятно, почему Луценко встречался с Коломойским. Я сразу обратил внимание на веселого Луценко и грустного Коломойского. Так всегда бывает, когда один теряет, а другой приобретает. На самом деле это было давно прогнозируемое событие, поскольку на

Влада в Україні перетворюється на диктаторську

Мовою оригіналу

Понятно, кого сегодня Президент подаст на главу НБУ. Смалий заработал свой пост. И понятно, почему Луценко встречался с Коломойским. Я сразу обратил внимание на веселого Луценко и грустного Коломойского. Так всегда бывает, когда один теряет, а другой приобретает.

На самом деле это было давно прогнозируемое событие, поскольку на моменте принятия решения о судьбе Приватбанка, наши руководители страны активно консультировались с иностранными спецслужбами и согласовывали этот вопрос с западными партнерами.

Ну и раз привлекли американские и европейские компании которые занимаются расследованием финансовых операций, значит должен быть и «печальный» конец для этой истории.

Все сразу становится на свои места. Гонтарева, заранее подала в отставку, поскольку понимала чем все это закончится, а претенденту на пост главы НБУ очевидно была поставлена задача доказать свою лояльность.

Дальше должны вступить в игру правоохранители, которые обязаны на основании решения Лондонского суда арестовать активы Коломойского. Ну и как давно известно, обычно арест в нашей стране сопровождается передачей активов на «ответхранение» дружественным структурам.

Кстати Коломойский отлично разбирается в этих технологиях и сам этим не раз пользовался.

И вот здесь начинается другая история, которая тоже будет иметь серьезные последствия для страны.

Почему был на первом этапе выбран Коломойский? Потому, что он самый агрессивный и не управляемый игрок в большой украинской политике, который легко отходит от договоренностей, пользуясь известным принципом, что друзей в политике не бывает, а есть интересы.

И власть однозначно пугала медиа империя Коломойского, которая в любой момент могла быть развернута против действующего режима. Теперь эту империю можно тоже передать на ответхранение.

Что мы получили:

- По сути ликвидировали крупного игрока, который играл против власти. И не сложно предположить, что сейчас у Коломойского будет столько проблем, что ему будет не до украинской политики.

- Все действующие олигархи получили четкий сигнал, что при политической воле, государственная машина раздавит любого.

- Часть оппозиционеров лишились источника финансирования и теперь будут вынуждены искать деньги за рубежом.

- Президент в преддверии выборов получил себе лояльные каналы на TV.

- Народ увидел, что власть наказывает того, кто его обокрал.

- Западные партнеры еще крепче затянули удавку на шее действующей власти, поскольку Коломойский будет говорить, а знает он много.

Что будет дальше? Еще целый год до выборов, а данные события надо рассматривать с точки зрения предвыборной компании Президента. Этот раздел называется борьба с олигархами. Дальше в моем понимании должен быть Ахметов. С одной стороны он уже получил четкий сигнал, но ведь он тоже «крутой» и не готов ложиться под действующего Президента, а значит мы увидит дальнейшее развитие сюжетной линии по теме борьба с олигархами. Только в этом случае думаю будет отрабатываться комбинация «госизмена» с последующей национализацией всех активов. Вообщем, ему есть о чем задуматься.

И последнее. Хорошо, когда каждый получает по заслугам, одно настораживает, что власть становится абсолютной и диктаторской по сути. А это в Украине всегда плохо заканчивалось.

Поэтому уверен, что революция продолжается, вопрос только времени. Очевидно «белый лебедь» когда-то появится.

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