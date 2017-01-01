Коротко про арешт активів Коломойського лондонським судом

Порошенко продовжує тиснути на олігархів, готуючись до виборів

Мовою оригіналу 1) Арест - это временная мера. И никаких активов Коломойский не потерял 2) Скорее всего, уже есть «договорняк» между Коломойским и Порошенко. Олигарх до и во время президентских выборов оказывает медиа-поддержку Порошенко и помогает «мочить» Тимошенко ( не пускает на канал, не дает денег). В обмен власть

Дмитро Корнійчук Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

Дмитро Корнійчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ігор Коломойський

Порошенко продовжує тиснути на олігархів, готуючись до виборів

Мовою оригіналу

1) Арест - это временная мера. И никаких активов Коломойский не потерял

2) Скорее всего, уже есть «договорняк» между Коломойским и Порошенко. Олигарх до и во время президентских выборов оказывает медиа-поддержку Порошенко и помогает «мочить» Тимошенко ( не пускает на канал, не дает денег). В обмен власть максимально затягивает и проваливает в лондонском суде иск против Коломойского. Недаром недавно была встреча Коломойского и Луценко.

А еще стоит вспомнить, что государство не спешит отбирать залоговые активы Коломойского в «Приватбанке». Вроде «Буковеля» или здания «1+1». Плюс - уже есть судебный арест на металлургические активы Коломойского, но это специально не афишируют.

В общем и целом, Порошенко продолжает «закручивать гайки» олигархам, готовясь к президентским выборам.

Джерело: блог Дмитра Корнійчука

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