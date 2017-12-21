Олігарха Фукса не впустили у США

Павло Фукс – бізнесмен, який народився у Харкові, потім перебрався до Москви, де прожив тривалий час і заробив капітал

Російсько-українського бізнесмена Павла Фукса при проходженні кордону затримали для бесіди співробітники міграційної служби для з'ясування обставин. Про це повідомляють українські ЗМІ з посиланням на джерела. Зазначається, що у підсумку після декількох годин, проведених в аеропорту, Фукс змушений був полетіти назад. Бізнесмен пояснив, що його не



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Павло Фукс

Павло Фукс – бізнесмен, який народився у Харкові, потім перебрався до Москви, де прожив тривалий час і заробив капітал

Російсько-українського бізнесмена Павла Фукса при проходженні кордону затримали для бесіди співробітники міграційної служби для з'ясування обставин.

Про це повідомляють українські ЗМІ з посиланням на джерела.

Зазначається, що у підсумку після декількох годин, проведених в аеропорту, Фукс змушений був полетіти назад.

Бізнесмен пояснив, що його не депортували, а не впустили через нібито неправильно заповнену анкету при отриманні візи.

Рішенням цієї проблеми зараз зайняті його юристи.

Павло Фукс – бізнесмен, який народився у Харкові, потім перебрався до Москви, де прожив тривалий час і заробив капітал. За його словами, він відмовився від російського громадянства, а у 2015 році отримав новий український паспорт.

Водночас, на сайті московської будівельної корпорації MOS CITY GROUP він і досі зазначений як голова ради директорів. А згідно з відкритими даними російського єдиного державного реєстру юросіб, є одним із засновників компанії. Найвідоміший проект цієї корпорації – хмарочоси «Москва-сіті».

Вперше у рейтинг найбагатших українців за версією журналу «Фокус» Павло Фукс увійшов у 2017 році за підсумками 2016-го – і одразу посів 24 позицію. Його статки оцінили у 270 мільйонів доларів.

В Україні Фукс відомий скупкою токсичних активів у оточення Віктора Януковича.

Раніше програма «Схеми» повідомляла, що Фукс літає одним приватним літаком з головною політичною опорою Ігоря Коломойського – народним депутатом України, співголовою парламентської групи «Відродження» Віталієм Хомутинніком.