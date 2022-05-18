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    Думки вголос

    Кремль хоче налякати Європу голодом

    • Ігор Тишкевіч

      Аналітик «Українського інституту майбутнього»

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    Європейські споживачі можуть спати спокійно: їжі вистачить - Кремль хоче налякати Європу голодом
    Європейські споживачі можуть спати спокійно: їжі вистачить
    фото з відкритих джерел

    Через війну можлива продовольча криза

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    В апреле на международных площадках заговорили об угрозе продовольственного кризиса. Российские (и беларуские) государственные СМИ активно подхватили тему, иногда доходя до заявлений о «голодающей Европе». Страны ЕС, естественно, с недостатком продовольствия не столкнуться – тут пропагандисты уж слишком ушли в фантазии. Тем не менее, проблема актуальна, и в том числе (опосредованно) для Европейского континента.

    Для понимания того, что происходит стоит обратиться к статистике торговли в первую очередь зерном. Украина – один из крупнейших мировых производителей. Но Россия заблокировала украинские порты и в апреле целенаправленно уничтожала топливную инфраструктуру. Цель была не только создать проблемы ВСУ на фронте, но и сорвать посевную. Частично это удалось – в 2022 году зерна будет собрано намного меньше, чем в 2021. Добавляем проблемы экспорта.

    Ключевыми покупателями украинского зерна являются страны Африки и Азии. Большинство из них относится к государствам повышенного миграционного риска. А это уже проблема ЕС.

    Вторая составляющая – цены на удобрения. Ещё до войны, искусственно загоняя цены на природный газ вверх, РФ создала предпосылки для роста цен на азотные удобрения. Добавляем к этому санкции против Беларуськалия, которые (в формате введения в 2021 году были очень выгодны российскому Уралхиму). В 2022 сам Уралхим получил санкционный удар. В результате на Ванкуверской бирже цены на хлористый калий (на условиях FOB) выросли с 245 долларов за тонну до 562,5 долларов за тонну.

    Для стран ЕС, США это не есть проблемой – сельхозпроиводители выдержат, плюс есть программы поддержки. КНР и Индия успешно «душат по ценам» беларусов и русских (продолжая покупать удобрения у них). Но бедные страны той же Африки? Там с.х. производители не могут позволить себе закупаться в привычных (и минимально необходимых) объёмах. Результат снижение урожайности, которое происходит на фоне ограничения предложения зерна на мировых рынках.

    Обе составляющие проблемы РФ создала искусственно. И уже сегодня звучат предложения ООН «обменять часть санкций на разблокировку украинских портов). Но Кремль рассчитывает подождать до середины лета, возможно, создать ещё несколько кризисных точек. И попытаться обменять уступки на второстепенных площадках (но важных для ЕС и США) на более выгодные для себя условия по ключевым вопросам. В таком подходе нет ничего нового: это традиция российской внешней политики. Можно вспомнить слова Лаврова «Эскалация ради деэскалации».

    Джерело: блог Ігора Тишкевіча

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти ООН війна продукти голодування Україна Африка окупація #stoprussia
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    Кремль хоче налякати Європу голодом