Російська «дочка» Google збирається оголосити про банкрутство

Рахунок Google Росія під арештом

Пресслужба Google підтвердила, що російська «дочка» компанії має намір оголосити себе банкрутом. Це пов'язано з арештом банківського рахунку Google Росія. Про це повідомляє «РБК».

«Деякий час тому компанія Google призупинила переважну більшість комерційних операцій у Росії. Сьогодні ми повідомляємо про те, що арешт банківського рахунку Google Росія, унеможливив функціонування нашого російського офісу, у тому числі збереження працівників та оплату праці в Росії, оплату постачальників та підрядників, а також виконання інших фінансових зобов'язань. Google Росія опублікувала повідомлення про намір оголосити себе банкрутом.

Разом з тим, ми знаємо, що люди в Росії покладаються на наші сервіси для доступу до якісної інформації, і ми продовжимо надавати безкоштовні сервіси, такі як Пошук, YouTube, Gmail, Карти, Android та Play, нашим користувачам», – повідомили в пресслужбі.

Нагадаємо, Google почав блокувати акаунти та канали депутатів Держдуми РФ.

Раніше Google виділив $10 млн на боротьбу з фейками про війну в Україні.

Крім того, Google припинив монетизацію контенту з РФ, що виправдовує війну в Україні

Читайте також: