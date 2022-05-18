Російська «дочка» Google збирається оголосити про банкрутство
Працівників компанії у РФ звільнять
Рахунок Google Росія під арештом
Пресслужба Google підтвердила, що російська «дочка» компанії має намір оголосити себе банкрутом. Це пов'язано з арештом банківського рахунку Google Росія. Про це повідомляє «РБК».
«Деякий час тому компанія Google призупинила переважну більшість комерційних операцій у Росії. Сьогодні ми повідомляємо про те, що арешт банківського рахунку Google Росія, унеможливив функціонування нашого російського офісу, у тому числі збереження працівників та оплату праці в Росії, оплату постачальників та підрядників, а також виконання інших фінансових зобов'язань. Google Росія опублікувала повідомлення про намір оголосити себе банкрутом.
Разом з тим, ми знаємо, що люди в Росії покладаються на наші сервіси для доступу до якісної інформації, і ми продовжимо надавати безкоштовні сервіси, такі як Пошук, YouTube, Gmail, Карти, Android та Play, нашим користувачам», – повідомили в пресслужбі.
Нагадаємо, Google почав блокувати акаунти та канали депутатів Держдуми РФ.
Раніше Google виділив $10 млн на боротьбу з фейками про війну в Україні.
Крім того, Google припинив монетизацію контенту з РФ, що виправдовує війну в Україні