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    Російська «дочка» Google збирається оголосити про банкрутство

    Працівників компанії у РФ звільнять - Російська «дочка» Google збирається оголосити про банкрутство

    Працівників компанії у РФ звільнять

    фото з відкритих джерел

    Рахунок Google Росія під арештом

    Пресслужба Google підтвердила, що російська «дочка» компанії має намір оголосити себе банкрутом. Це пов'язано з арештом банківського рахунку Google Росія. Про це повідомляє «РБК».

    «Деякий час тому компанія Google призупинила переважну більшість комерційних операцій у Росії. Сьогодні ми повідомляємо про те, що арешт банківського рахунку Google Росія, унеможливив функціонування нашого російського офісу, у тому числі збереження працівників та оплату праці в Росії, оплату постачальників та підрядників, а також виконання інших фінансових зобов'язань. Google Росія опублікувала повідомлення про намір оголосити себе банкрутом.

    Разом з тим, ми знаємо, що люди в Росії покладаються на наші сервіси для доступу до якісної інформації, і ми продовжимо надавати безкоштовні сервіси, такі як Пошук, YouTube, Gmail, Карти, Android та Play, нашим користувачам», – повідомили в пресслужбі.

    Нагадаємо, Google почав блокувати акаунти та канали депутатів Держдуми РФ.

    Раніше Google виділив $10 млн на боротьбу з фейками про війну в Україні.

    Крім того, Google припинив монетизацію контенту з РФ, що виправдовує війну в Україні

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    Теги: росія окупанти Google війна арешт Україна YouTube окупація час Android #stoprussia
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    Російська «дочка» Google збирається оголосити про банкрутство