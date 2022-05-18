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    Річард Гір продав свій автомобіль на допомогу Україні: результати аукціону

    Автомобіль, на якому їздив сам Річард Ґір, продали за 31 тисячу доларів, гроші отримають благодійні організації, які допомагають українцям - Річард Гір продав свій автомобіль на допомогу Україні: результати аукціону
    Автомобіль, на якому їздив сам Річард Ґір, продали за 31 тисячу доларів, гроші отримають благодійні організації, які допомагають українцям
    фото: bringatrailer.com

    Кошти, виручені за продаж автівки голівудської зірки, отримають два благодійні фонди

    Голівудський актор Річард Ґір продав свій автомобіль, аби фінансово допомогти українцям, які постраждали від російської агресії. Аукціон відбувався на сайті bringatrailer.com.

    Ґір задля допомоги українцям пожертвував своїм кабріолетом Jaguar XK8 Convertible. Цю автівку актор придбав 1999 року і наїздив на ній за увесь цей час лише 30 миль (близько 50 км).

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    Річард Гір продав свій автомобіль на допомогу Україні: результати аукціону
    Річард Гір продав свій автомобіль на допомогу Україні: результати аукціону
    Річард Гір продав свій автомобіль на допомогу Україні: результати аукціону
    Річард Гір продав свій автомобіль на допомогу Україні: результати аукціону
    Річард Гір продав свій автомобіль на допомогу Україні: результати аукціону
    Річард Гір продав свій автомобіль на допомогу Україні: результати аукціону

    Торги завершилися у ніч з 17 на 18 травня за київським часом. Усього було зроблено 17 ставок.

    Переміг у аукціоні користувач під ніком Cfloyd, який погодився заплатити за автомобіль $31750.

    Усі кошти, виручені за автівку голівудської суперзірки, буду порівну розділені між двома фондами – World Central Kitchen and Open Arms Ukraine, – які допомагають людям, що постраждали від російської агресії.

    Нагадаємо, що на початку травня картина відомої української художниці Марії Примаченко була продана на аукціоні за $500 тис. Гроші за цей витвір мистецтва організатори аукціону пообіцяли витратити на потреби Збройних сил України.

    Теги: росія окупанти США війна Україна аукціон окупація #stoprussia
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    Річард Гір продав свій автомобіль на допомогу Україні: результати аукціону