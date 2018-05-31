Amnesty International ставить в один ряд пропагандиста Бузину та журналіста Шеремета

Amnesty International

Бузина був ідеологом попрання людських прав. Ворогом волі

Я шокований заявою Amnesty International. Як виявилося, ця поважна організація вважає російського пропагандиста Олеся Бузину «відважною людиною», котра «критикувала владу в Україні» і, на думку AI, була за це вбитою.

Бузину Amnesty поставили в один ряд із покійним Павлом Шереметом!

Такі тези містяться у заяві, де «вбивство» російського журналіста Аркадія Бабченка, скоєне у Києві, названо «трагічною ілюстрацією неспроможності української влади захистити громадянське суспільство».

Мені здається, що з таким підходом сама місія захисту прав людини дуже сильно дискредитується. Якщо правозахисник починає давати настільки помилкові оцінки, мимоволі спостерігачі переносять це все на ідеї, котрим правозахисник слідує.

Бузина критикував не владу, Бузина критикував країну і народ, котрий бореться за свою незалежність.

Бузина зробив все, щоб та орда, для якої права людини - це пустий звук, захопила частину нашої країни і поховала ці права надовго, як мінімум - до моменту визволення цих територій.

Бузина підготував ґрунт ненависті, свого часу він всіляко виправдовував те, що сталося у 2014 році - тисячі вбитих, терор проти всього українського, знущання, тортури і розруха.

Ідеологом попрання людських прав був Бузина. Ворогом волі.

Так що влада тут ні до чого і рівняти Бузину з Шереметом - це робити дуже велику помилку.

Боротьба за права людини тримається перш за все на високому авторитеті правозахисників, як людей чесних і відданих правді і Закону. Дуже важливо, щоб захисники були чесними у своїх оцінках, інакше вся боротьба полетить шкереберть, коли почнеться брехня та маніпулювання.

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Принагідно, хочу сказати велике спасибі Amnesty International за ту роботу, котру вони проводять стосовно визволення українських полонених, що знаходяться у Росії.

Джерело: блог Ігора Луценка

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