Сім критеріїв, які дадуть відповідь

Спостерігаємо пожвавлення політичного життя. Чи добре це, чи погано?

Написав швиденько з голови сім критеріїв. Якщо по цих семи параметрах ми побачимо перспективу покращення – значить, добре.

Звісно, всі критерії розташовані виключно в сфері спротиву російській агресії.

1. Нам необхідно у війні на виснаження добиватися максимально вигідного співвідношення втрат. Це мусить бути багатократно артикульованою метою, метою публічною і непублічною, критерієм успішності усіх операцій на усіх рівнях, починаючи з тактичного, критерієм успішності всіх реформ, маленьких і великих.

2. Справедливий розподіл тягаря військової служби серед громадян. Чи здатна та чи інша команда вирішити проблему забезпечення військових частин персоналом, забезпечення заміни тих, хто служить уже по п’ять років тими, хто не служив ні дня?

3. Забезпечення правопорядку в армії. І в демократичних, і тоталітарних країнах – в арміях існує те, чого немає у нас: система військової юстиції. Це здебліьшого незалежна вертикаль управління, яка слідкує за законністю в армії, дотриманням прав військовослужбовців, і має можливість швидко та компетентно реагувати на порушення, оперативно ліквідовувати їх мінімальним коштом.

4. Кадрова реформа в армії. Наразі управлінські штати в ЗСУ роздуті, на високих посадах надто велика кількість осіб з довгим строком служби, але малою компетентністю в сучасній високотехнологічній війні. Відтак, по суті воюють низові групи ентузіастів напівлегальними способами, а верхівка робить вигляд, що керує, хоча насправді радше гальмує. Це слід міняти.

5. Забезпечення. Необхідно дивитися на те, який відсоток реально працюючого озброєння, обладнання та техніки забезпечується державою, а не волонтерами. Не знаю, чи робилися такі дослідження, але цифри будуть досить цікаві – виявиться, що війна на набагато більший відсоток є народною, аніж це уявляють посадовці. Пікапи, квадроцикли, комп'ютери, побут – чи є там взагалі десь Міноборони? Станом на п’ятий рік війни?

6. Кожну зиму ми бачимо, що до зими ми неповною мірою готові. Потрібно, щоб були аварійні (альтернативні) джерела тепла і електрики. Перелік прозорих показників, наскільки ми готові до зимових обстрілів, придумати неважко, контролювати – теж.

7. Далі, ми постійно стикаємося з логістичними кризами на кордонах. Блокування моря, Польща, перебиті мости і переправи. Приміром, до нинішньої блокади південних портів ми готувалися не так швидко, як хотілося. Критерій – наскільки управлінці успішно добудовують нові транспортні коридори і зміцнюють існуючі.

Оцих сім критеріїв можна тримати в голові і оцінювати, чи нинішня політична конкуренція сприяє їх вирішенню, чи ні. Весь інший порядок денний, на мій погляд – сміття і туман в головах людей, далеких від реальності.