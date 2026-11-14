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Ігор Луценко Військовослужбовець ЗСУ, громадський активіст

Що спровокувало тривогу у російських пабліках?

glavcom.ua
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Росіяни побоюються просування ЗСУ до Великої Новосілки
фото: ria.ru

ЗСУ можуть розвивати наступ на фронті і продовжують це робити

Російські військові паблики б'ють на сполох через ділянку на північ від Великої Новосілки. Вони називають обстановку там тривожною і пишуть, що українське командування приділяє цьому напрямку особливу увагу, підтягує свіжі резерви і готується наступати далі.

Задум ЗСУ російські оглядачі описують так: з'єднати фланги двох наступальних груп, закріпитися на східному березі Мокрих Ялів і вийти широким фронтом для руху на південь, до Великої Новосілки.

Якщо це вдасться, під загрозою опиняться і російські позиції у самій Великій Новосілці, і логістика угруповання «Схід», котре зараз наступає на Запоріжжі.

Наступ іде на двох сусідніх ділянках.

Перша – район Комара. За російськими ж даними, наші підрозділи вже контролюють від третини до половини села, і росіяни намагаються їх звідти вибити. Сусідня Перебудова, як повідомляють, перейшла під контроль України. За Федорівку тривають бої, і частина оглядачів вважає її «сірою зоною». Атаки тривають також біля Воскресенки, Маліївки та Шевченка.

Друга ділянка – там, де сходяться російські угруповання «Схід» і «Центр». Тут ЗСУ спираються на Новопавлівку і намагаються просуватися в бік Дачного.

Що спровокувало тривогу у російських пабліках? фото 1

Усе описане вище – це оцінки російської сторони. Офіційно Україна про наступ на цій ділянці не повідомляла. Втім, це звична практика: наше командування зазвичай довго мовчить про наступальні дії.

Українські джерела поки обережніші. Deep State показує Комар частково в «сірій зоні», тобто в самому селі йдуть бої. Але така картина там тримається вже давно, і нових змін на цьому напрямку паблік останнім часом не фіксував.

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Джерело
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Теги: війна росія Україна фронт наступ окупанти ЗСУ

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Ігор Луценко

Що спровокувало тривогу у російських пабліках?
Що спровокувало тривогу у російських пабліках?
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