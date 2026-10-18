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Ігор Луценко Військовослужбовець ЗСУ, громадський активіст

Після «Вівальді» заграють інші класики: Росії не варто святкувати завчасно

glavcom.ua
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Просто хочу нагадати...

Всі ці угоди Трампа з Путіним, санкційні поступки, мишине вовтузення зі Старлінком – дрібниці на фоні величної битви, котра розгортається на землі.

Допоки Україна зберігає здатність до стрімких наступальних операцій, всі успіхи РФ – це будинок, що будується на піску і обов’язково впаде у слушний момент, за відповідних погодних умов.

5-хвилинки дружби з США, тимчасово взяті посадки чи налякані пробками на київских мостах нардепи з вулиці Грушевського – все це дуже умовно, примарно і тимчасово. Багато разів ця воістину великомасштабна війна показувала, що українські війська можуть в потрібну мить зводити нанівець тривалі зусилля свого противника.

Раджу ще раз зосередитися на творах Вівальді:

  • Третій корпус разом з приданими підрозділами звільнив 277 км².
  • Завдав ворогові 8 тис. людських втрат.
  • Стабілізував фронт нарешті своєї ділянки.
  • Збережено ключові логістичні шляхи, зірвано оточення Слов’янсько-Краматорської агломерації, послаблено тиск на Куп’янськ-Вузловий.

Україна знов і знову показує, що вона здатна перемагати Росію. І ніякі сепаратні домовленості Вашингтона з Москвою це не скасують.

І ще одне, дуже важливе.

В черговий раз нагадаю військово-політичному керівництву, що найбільш успішним підрозділам слід давати найбільше ресурсу. Найбільш талановитим командирам слід давати найбільше повноважень.

Тоді слідом за «Вівальді» для окупантів лунатимуть й інші класики.

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Джерело
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Теги: війна Україна США

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