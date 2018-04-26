Борис Колесніков: як в постреволюційній Україні багатіють соратники Януковича
- 26 Квiтня, 19:02
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Розсилка
Борис Колесніков
Зараз немає ЖОДНОГО кримінального провадження щодо нього
За минулий рік Колесніков лише у одній із своїх компаній заробив майже мільярд.
ПрАТ «АПК-Інвест» в 2017 році отримало чистий прибуток у розмірі 889,1 мільйона гривень, що в 3,5 рази більше, ніж роком раніше.
Нагадаю, Колєсніков входив у топ-5 найбільш впливових осіб команди Януковича. Кажуть, на Євро-2012 збагатився на кілька мільярдів гривень.
Один із тих, хто грабував країну, спровокував повстання проти режиму, лишив її беззахисною перед атакою Росії, кров тисяч - і на його руках.
Зараз немає ЖОДНОГО кримінального провадження щодо нього.
Джерело: блог Ігора Луценка
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