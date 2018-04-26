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    Думки вголос

    Борис Колесніков: як в постреволюційній Україні багатіють соратники Януковича

    Зараз немає ЖОДНОГО кримінального провадження щодо нього
    За минулий рік Колесніков лише у одній із своїх компаній заробив майже мільярд. ПрАТ «АПК-Інвест» в 2017 році отримало чистий прибуток у розмірі 889,1 мільйона гривень, що в 3,5 рази більше, ніж роком раніше. Нагадаю, Колєсніков входив у топ-5 найбільш впливових осіб команди Януковича. Кажуть, на Євро-2012 збагатився на кілька
    • Ігор Луценко

      Народний депутат, «Батьківщина»

    • 26 Квiтня, 19:02
    • Розсилка
    Борис Колесніков
    Борис Колесніков

    Зараз немає ЖОДНОГО кримінального провадження щодо нього

    За минулий рік Колесніков лише у одній із своїх компаній заробив майже мільярд.

    ПрАТ «АПК-Інвест» в 2017 році отримало чистий прибуток у розмірі 889,1 мільйона гривень, що в 3,5 рази більше, ніж роком раніше.

    Нагадаю, Колєсніков входив у топ-5 найбільш впливових осіб команди Януковича. Кажуть, на Євро-2012 збагатився на кілька мільярдів гривень.

    Один із тих, хто грабував країну, спровокував повстання проти режиму, лишив її беззахисною перед атакою Росії, кров тисяч - і на його руках.

    Зараз немає ЖОДНОГО кримінального провадження щодо нього.

    Джерело: блог Ігора Луценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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