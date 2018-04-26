Борис Колесніков: як в постреволюційній Україні багатіють соратники Януковича

Зараз немає ЖОДНОГО кримінального провадження щодо нього

За минулий рік Колесніков лише у одній із своїх компаній заробив майже мільярд. ПрАТ «АПК-Інвест» в 2017 році отримало чистий прибуток у розмірі 889,1 мільйона гривень, що в 3,5 рази більше, ніж роком раніше. Нагадаю, Колєсніков входив у топ-5 найбільш впливових осіб команди Януковича. Кажуть, на Євро-2012 збагатився на кілька

Борис Колесніков

Зараз немає ЖОДНОГО кримінального провадження щодо нього

За минулий рік Колесніков лише у одній із своїх компаній заробив майже мільярд.

ПрАТ «АПК-Інвест» в 2017 році отримало чистий прибуток у розмірі 889,1 мільйона гривень, що в 3,5 рази більше, ніж роком раніше.

Нагадаю, Колєсніков входив у топ-5 найбільш впливових осіб команди Януковича. Кажуть, на Євро-2012 збагатився на кілька мільярдів гривень.

Один із тих, хто грабував країну, спровокував повстання проти режиму, лишив її беззахисною перед атакою Росії, кров тисяч - і на його руках.

Зараз немає ЖОДНОГО кримінального провадження щодо нього.

Джерело: блог Ігора Луценка

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